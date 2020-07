Державні нафтопереробні компанії ведуть переговори. Вони хочуть створити альянс, щоб на більш вигідних умовах закуповувати сиру нафту.

Альянс великих нафтопереробних компаній Китаю дозволить їм зміцнити позицію на ринку і уникнути конкуренції між собою, пише Новое время з посиланням на Bloomberg.

Як нафтові компанії створять альянс

Топ менеджери компаній China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co., Cnooc Ltd. і Sinochem Group Co. обговорюють деталі плану. Китайська влада і галузеві регулятори ініціативу підтримали, розповіли джерела Bloomberg.

На першому етапі ці компанії мають намір спільно випускати заявки на придбання певних сортів російської та африканської нафти на спотовому ринку. Ідею почали обговорювати ще у 2019.

Уже наступного місяця компанії можуть подати спільну заявку на поставку російської нафти марки ESPO. Об'єднання може пізніше розширитися: недержавні переробні підприємства також можуть приєднатися до альянсу, розповіли джерела Bloomberg.

Що відомо про учасників ймовірного альянсу

Агентство відзначає, що компанії, які ведуть переговори, щодня імпортують більш ніж 5 мільйонів барелів нафти. Це майже п’ята частина від загального обсягу видобутку країн ОПЕК, що в теорії зробить об'єднання найбільшим покупцем нафти у світі.

Раніше повідомлялося, що в травні 2020 року Китай майже подвоїти імпорт саудівської нафти порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Цей показник досяг історичного максимуму.

Також нагадаємо, що Китай попри світове скорочення видобутку планує навпаки у 2020 та наступними роками збільшити обсяги видобутку нафти та газу для того, щоб менш залежати від імпорту.