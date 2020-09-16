Пандемія коронавірусу може спричинити гірші наслідки для світового ринку праці, ніж фінансова криза 2008-2009 років. Зокрема, криза внаслідок смертельного захворювання призведе до скорочення 25 мільйонів робочих місць у всьому світі.

Такі дані представила Міжнародна організація праці, пише Bloomberg. Для порівняння: фінансова криза 2008-2009 років збільшила рівень безробіття у світі на 22 мільйони осіб.

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Коронакриза і ринок праці: нові прогнози

Експерти організації стверджують, що таке високе число втрати робочих місць вдасться знизити, якщо світова економіка почне відновлюватися. Відповідно, уряди країн повинні докласти зусиль, щоб послабити наслідки кризи.

Окрім того, за даними Міжнародної організації праці, робітники можуть втратити 3,4 трильйона доларів доходів до кінця 2020 року. Такі фінансові збитки можуть призвести до зниження споживчих витрат на товари і послуги.

Також експерти зазначили, що сьогодні почала зростати неповна зайнятість через скорочення робочого часу й заробітної платні низкою компаній. Якщо така тенденція й далі поширюватиметься, у світі збільшиться кількість бідного населення. Найбільше можуть постраждати від зниження статків люди, які виконують низькооплачувану роботу – особливо молодь і літні працівники, жінки й мігранти.

За словами генерального директора Міжнародної організації праці Гая Райдера, сьогодні криза торкнулася не лише сфери охорони здоров’я, але і ринку праці.

У 2008 році світ виступив єдиним фронтом для подолання наслідків світової фінансової кризи, і найгіршого сценарію вдалося уникнути. Нам знову необхідно скоординувати лідерські якості й рішучість на подолання кризи,

– наголосив Райдер.