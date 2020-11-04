У вівторок, 3 листопада, курс турецької нацвалюти рекордно впав – до 8,49 ліри за долар. А в жовтні в країні стрімко зріс рівень інфляції.

У результаті інформаційне агентство Bloomberg зарахувало турецьку ліру до найбільш програшних валют ринків, що розвиваються. У жовтні споживчі ціни в Туреччині збільшилися на 11,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

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Чому курс ліри впав

Значним каталізатором для ослаблення національної валюти Туреччини стало рішення центрального банку країни, ухвалене минулого місяці, залишити без змін базову процентну ставку РЕПО. Водночас, фінансовий регулятор і далі погоджував заходи, що сприяють підвищенню вартості запозичень. Однак ці рішення центробанк країни вже ухвалював приховано.

Негативно впливає на курс ліри і ймовірна перемога на виборах США кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Зокрема, передбачається, що він займе жорсткішу позицію щодо Туреччини, ніж нинішній президент Дональд Трамп. Тут йдеться про купівлю Туреччиною російських систем протиракетної оборони.

Окрім того, становище турецької ліри погіршує й низка інших факторів, основними з-поміж яких є:

скорочення валютних резервів країни;

посилення геополітичної напруженості;

погіршення ситуації з коронавірусом.

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