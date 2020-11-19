Два європейських міста і одне азійське розділили перше місце в рейтингу міст, проживання в яких обходиться найдорожче. Київ опинився на 101 позиції. Українська столиця потрапила в десятку міст, які продемонстрували найбільше падіння в рейтингу.

Отож, найдорожчими містами світу стали Цюрих, Париж і Гонконг, про що повідомляє BBC із покликанням на оновлений звіт звіт Economist Intelligence Unit (EUI). Усі три міста отримали індекс 103 бали. Якщо Гонконг займав першу сходинку і в індексі 2019 року, то Цюрих і Париж піднялися на чотири позиції.

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Десять найдорожчих міст світу у 2020 році

Цюрих, Швейцарія (+4 позиції в рейтингу). Париж, Франція (+4). Гонконг. Сингапур (-3 позиції в рейтингу). Тель-Авів, Ізраїль (+2). Осака, Японія (-4). Женева, Швейцарія (+3). Нью-Йорк, США (-3). Копенгаген, Данія (+2). Лос-Анджелес, США (-1).

Українська столиця – Київ – зайняла 101 місце зі 132 міст світу, набравши всього 53 бали і опинившись в десятці міст, які показали найбільше падіння в рейтингу – мінус 15 рядків зі зниженням індексу на 5 пунктів.

Як змінилися показники рейтингу

Найбільше подешевшала вартість приживання в Рейк'явіку (Ісландія), що опустився одразу на 27 позицій – до 56 місця.

(Ісландія), що опустився одразу на 27 позицій – до 56 місця. Також в п'ятірці – Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро (обидва Бразилія), що розділили 119 позицію і опустилися на 23 рядки.

Бангкок (Таїланд) – 46 місце і мінус 20 позицій, а також Москва (Росія) – 106 місце і мінус 20 позицій.

Найдешевші міста світу 2020 року

133 місце – Дамаск, Сирія.

132 місце – Ташкент, Узбекистан.

130 місце – Лусака, Замбія.

130 місце – Каракас, Венесуела.

129 місце – Алмати, Казахстан.

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Рейтинг вартості життя EUI: що про нього відомо

Всесвітній рейтинг вартості життя EIU складають двічі на рік. У ході дослідження порівнюються понад 400 індивідуальних цін на 138 продуктів і послуг у понад 130 містах світу. Цього року на позиції в рейтингу суттєво вплинула пандемія COVID-19.

На рух позицій міста в рейтингу відчутно впливають зміни обмінного курсу місцевої валюти по відношенню до долара, адже міста порівнюються з індексом Нью-Йорка, що є базовим містом. Також вплив на позиції в рейтингу мали проблеми з ланцюжком поставок, коли нестача товарів, таких як туалетний папір або макаронні вироби, стала причиною зростання цін в деяких категоріях.

У деяких містах до зміни цін призвели дії уряду. Деякі країни – наприклад, Аргентина – запровадили контроль над цінами на тлі високого попиту через паніку покупців. Інші підвищили податки, щоб компенсувати дефіцит доходів. Наприклад, падіння цін на нафту призвело до того, що уряд Саудівської Аравії підвищив податок на додану вартість (ПДВ) з 5% до 15% з липня 2020 року.

У багатьох країнах відбулося різке падіння доходів, попри державну підтримку. Споживачі відреагували скороченням витрат на користь накопичення грошових запасів на "чорний день".

Зміни у способі життя, спричинені пандемією, також вплинули на ціни, адже покупці, що залишилися вдома, тепер мають новий погляд на товари та послуги, які вони вважають необхідними.