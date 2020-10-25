Українська гривня завжди була слабшою за американський долар і з роками цей відрив лише збільшувався. Та є валюти, за одиницю яких можна отримати навіть кілька доларів.

Пандемія коронавірусу похитнула економіку та стабільність деяких валют. Проте вісімка лідерів серед валют залишилася незмінною. Які валюти обійшли долар у вартості, читайте на Фінанси 24.

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1. Кувейтський динар (3,27 долара)

Всупереч невеликим розмірам Кувейту, він експортує значну кількість нафти на світовий ринок. Насправді понад 80% доходу цієї дуже заможної країни надходить від нафтової промисловості.

2. Бахрейнський динар (2,65 долара)

Подібно до Кувейту, Бахрейн – це невелика країна Перської затоки, і найбільшим джерелом доходу є експорт нафтопродуктів.

3. Оманський ріал (2,60 долара)

Оман – ще один великий експортер нафтових ресурсів. Цікаво, що купівельна спроможність цієї валюти настільки висока, що оманському уряду довелося випустити банкноти чверть ріалу та пів ріалу.

4. Йорданський динар (1,41 долара)

На відміну від трьох вищезазначених країн, Йорданія не є експортером нафти або нафтопродуктів. То як вона потрапила у у цей список? Є одна проста причина міцності йорданського динара – він прив’язаний до долара США ось уже 20 років.

5. Фунт стерлінгів (1,30 долара)

Фунт стерлінгів є офіційною валютою Великобританії та багатьох її коронних залежностей та заморських територій. Багато з цих територій (наприклад, Гернсі та Гібралтар) випускають власні версії валюти, але все ще оцінюються англійською валютою в співвідношенні 1: 1.

6. Долар Кайманових островів (1,20 долара)

Кайманові острови мають міцну валюту, оскільки це податковий притулок і один із п’яти найбільших офшорних фінансових центрів у світі. Ця острівна держава надає офшорні банківські ліцензії сотням банків, хедж-фондам та страховим компаніям.

7. Євро (1,18 долара)

Євро є офіційною валютою Європейського Союзу та другою за величиною резервною валютою у світі. З огляду на те, що в ЄС є деякі з найбільш економічно розвинених країн світу, не дивно, що євро є таким сильним.

8. Швейцарський франк (1,10 долара)

Швейцарія є однією з найбагатших і найбільш стабільних країн світу. Її обгрунтована монетарна політика та низький рівень боргу зробили швейцарський франк валютою "безпечного притулку".