За час пандемії капіталізації ринку криптовалюти подвоїлася. Які криптовалюти дали найбільше прибутку інвесторам читайте на Фінанси 24.

Поки ВВП країн падав, а великі компанії оголошували про банкрутство, деякі криптовалюти показали вкрай високу прибутковість, пише "Мінфін".

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Капіталізація ринку стрімко росте

За останні 3,5 місяці капіталізація ринку криптовалюти подвоїлася: в середині березня вона становила 126 мільярдів доларів, тепер сукупна вартість всіх криптовалют перевищує 263 мільярди доларів. Однак деякі монети показали в рази вищу прибутковість.

Найприбутковіші криптовалюти

9. Ripple

Купивши в березні Ripple на 100 доларів, зараз ви б отримали 134 долари. Курс становив 0,132 за долар, а тепер – 0,177.

8. Litecoin

В середині березня 2020 Litecoin торгувався на рівні 25,57. На початку липня ціна монети становить близько 41,66 долара. Вкладення 100 доларів принесло б 63 долари прибутку і збільшило депозит до 163 доларів.

7. Ethereum

3,5 місяці тому ціна Ethereum опустилася до 110 доларів. Зараз криптовалюта торгується на рівні 230 доларів. Вкладені в ETH в середині березня 100 доларів зараз перетворилися б у 209 доларів.

6. Біткойн

13 березня 2020 курс біткоіни опустився до 3 800 доларів, а зараз становить 9 240 доларів. Вклавши в криптовалюту 100 доларів тоді, зараз можна було б збільшити їх до 243 доларів.

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5. Chainlink

Курс Chainlink, якої опустився до 1,51 долара у березні, зараз досяг 4,89 долара. На ній можна було заробити близько 223%, або перетворити 100 доларів на 323.

4. Crypto.com Coin

Ціна сертифіката Crypto.com Coin становила 0,026 долари. Наразі вона досягла 0,125 долара. Тобто, купивши тоді CRO на 100, ви б збільшили депозит до 481 долар.

3. Kyber Network

13 березня 2020 ціна токена Kyber Network опустилася до 0,31 долара, зараз вона перевищує 1,51 долара. Ті, хто встиг вчасно придбати цей актив, отримали прибуток в 387%, іншими словами, перетворили 100 доларів у 487.

2. Synthetix Network Token

3,5 місяці тому його курс становив близько 0,30 долара. У липні 2020 року він перевищив 2,32 долара. Альткоін подорожчав на 673%. Це означає, що можна було заробити 673 долари, вчасно вклавши в монету 100 доларів і отримати 773 долари депозиту.

1. Aave

Найбільш прибутковим токеном став Aave. В середині березня 2020 року він торгувався на рівні в 0,016 долара. Зараз його можна продати за середньоринковим курсом в 0,148 долара. Прибутковість становить 825%. Це означає, що вкладені 100 доларів в монету за 3,5 місяці можна було перетворити в 925.