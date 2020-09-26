Попри падіння долар залишається все ще стабільною валютою в умовах кризи. Та не долар називають валютою, що подає найбільше сподівань після кризи.

Компанія Goldman Sachs відзначила мексиканське песо як найпривабливішу валюту серед країн, що розвиваються, повідомляє CNBC. При цьому зазначили, що вона почне зміцнюватися вже після пандемії.

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Стратеги Goldman припускають, що, хоча, можливо, занадто рано прогнозувати дохідність на ринках, що розвиваються, де високі ризики, все ж певні тенденції проглядаються вже.

Після мексиканського песо найбільш привабливою валютою буде південноафриканський ранд, вважають аналітики.

З точки зору середньострокового періоду поєднання сприятливих для песо макроекономічних показників та все ще високої дохідності робить його привабливим вибором,

– йдеться у звіті.

Коронавірус у Мексиці

У Мексиці загальна кількість хворих досягла понад 720 тисяч. І попри високу смертність (75 тисяч), країна майже поборола пандемію і наразі там лише понад 5 тисяч активних випадків захворювання.

ВВП Мексики у другому кварталі обвалилося на 18,7% у порівнянні з аналогічним періодом торік.