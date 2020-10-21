Торгівля на фінансових ринках – один із найбільш прибуткових способів заробітку. Це підтверджують приклади багатьох трейдерів, які досягли успіху, завдяки використанню усіх можливостей ринку.

Дізнайтеся, як великим трейдерам вдалося заробити свої статки і що потрібно, аби повторити їхній успіх. Про вигідні можливості фінансового ринку, які дадуть змогу не тільки зберегти заощадження, але й примножувати їх – розповідають Фінанси24.

Також актуально: Як розбагатіти на біткойні: досвід найуспішніших криптобагатіїв

Грамотний стратег

Одним із найбільш успішних трейдерів справедливо назвати саме Ларрі Вільямса, який заробив свої статки в далеких 60-х. Ця людина всього досягла сама, почавши кар'єру з роботи на нафтопереробному заводі, потім попрацювавши коректором і видавцем власної газети.

У процесі підготовки статей він зацікавився торгівлею на фінансових ринках. Розробивши власну інвестиційну стратегію, надалі він зміг стати мільйонером, і на чемпіонаті Робінсона з торгівлі похідними фінансовими інструментами всього за один рік перетворив 10 тисяч доларів майже в 1,2 мільйона доларів.



Ларрі Вільямс / Фото worldcdn.net

Геній теханалізу

Ще одним дуже успішним трейдером є Джон Боллінджер. Він здобув світову славу завдяки тому, що використовував у торгівлі технічний аналіз. Боллінджер починав свою кар'єру з роботи журналістом, під час якої зацікавився фінансовими ринками і згодом перекваліфікувався в аналітика.

Найвідоміша його розробка називається "канал Боллінджера". Сьогодні він очолює власну фінансову компанію, а аналітика розміщується у вільному доступі.



Джон Боллінджер / Фото Azcoinnews

Цікаво: Чому осінь – найкращий час, щоб почати торгувати на фінансових ринках

Великий інвестор

Ну і, звичайно, всесвітньо відомий один із "найкращих інвесторів усіх часів" – Воррен Баффет. Його статки станом на сьогодні оцінюються на рівні 100 мільярдів доларів.

У процесі інвестування він дотримується оригінальної теорії і вважає, що прогнозувати поведінку ринку безглуздо. Досягти довготривалого успіху, на думку Баффета, можна лише дотримуючись певних принципів, проявляючи при цьому терпіння й ощадливість.



Воррен Баффет / Фото Flickr

Як досягти успіху в трейдингу?

Сьогодні, завдяки сучасним технологіям, що забезпечують швидкий і простий доступ до трейдингу, наявності зручних торгових терміналів й інструментів для аналізу ринку, а також відсутності необхідності у великому стартовому капіталі, заробіток на фінансових ринках став доступний кожному. Щоб отримувати прибуток досить вибрати відповідну торгову платформу, яка надасть всі необхідні інструменти для заробітку.

Одним із таких майданчиків є Libertex, що відкриває доступ до понад 250 фінансових інструментів. Окрім цього, у додатку Libertex є всі необхідні інструменти для аналізу ринку, а також можливість використовувати унікальну функцію – мультиплікатор, завдяки якому ви можете в рази збільшити вашу прибуток від трейдингу.