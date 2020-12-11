Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання міжнародних резервів, який він встановив ще в жовтні. Фінанси24 розповідають, наскільки може знизитися обсяг фінансування з боку іноземних кредиторів.

Прогноз НБУ щодо зростання міжнародних резервів погіршився на майже 2 мільярди доларів – із 29,1 мільярда доларів до 27 мільярдів доларів, повідомляється на офіційній сторінці регулятора у Facebook.

Цікаво Скільки і на що витрачають гроші українці: оновлена статистика Держстату

Оновлений прогноз НБУ

За інформацією Нацбанку, рівень міжнародних резервів України до кінця 2020 року збільшиться приблизно до 27 мільярдів доларів. Водночас регулятор не виключає ймовірності, що цей показник може зрости ще більше – це залежатиме від боргових розміщень уряду.

НБУ ще в жовтні цього року заклав прогноз щодо збільшення міжнародних резервів у поточному році на рівні 29,1 мільярда доларів.

Закладені у прогноз припущення про отримання офіційного фінансування від МВФ та інших кредиторів виправдалися лише частково - були отримані тільки кошти від ЄС,

– сказано в повідомленні НБУ.

Новини ринку нафти Уперше з березня нафта Brent перевищила 50 доларів за барель: чому сировина різко подорожчала

Раніше, у жовтні, Нацбанк погіршив прогноз зростання міжнародних резервів із 29,8 мільярда доларів до 29,1 мільярда. Міжнародні резерви НБУ в листопаді знизилися на 0,02% – до 26,13 мільярда доларів.