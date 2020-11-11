Трейдери активно відреагували на новину про прорив у пошуку вакцини від коронавірусу. Що відбувалося на ринках, читайте на Фінанси 24.

Звістка про прорив у змаганні за пошук вакцини проти COVID-19 спричинила один з найбурхливіших торгових днів з моменту розпалу коронакризи. Як повідомляє Investing.com майже 2 трильйони доларів змінили власників у цей день в результаті торгів.

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Яка новина стала головною для трейдерів у понеділок

Вчені заявили про успішне проходження третьої фази випробування вакцини проти коронавірусу. Вакцина отримала назву BNT162b2, її розробила компанія Pfizer спільно з BioNTech.

Виробники заявили про 90% ефективність препарату. Вакцина Pfizer – це РНК вакцина, що містить тільки одну, найважливішу ділянку S-білка коронавірусу. Вакцину слід вводити двічі, повторне вакцинування слід проводити на 28 день внутрішньом'язово.

Зараз в дослідженні беруть участь 43 тисяч волонтерів для тестування.

Як відреагували ринки на успішну вакцину

Акції компаній, які найбільш чутливі до економічних циклів, досягли своїх найкращих одноденних результатів.

Обсяги торгів на ринках облігацій та валют досягли рівня березня, коли трейдери на фоні паніки щодо коронавірусу, скидали активи.

Загальний оборот 33 валютних пар на CLS у понеділок склав 627 мільярдів доларів. Для порівняння середній щоденний оборот у березні становив 707 мільярдів доларів та 380 мільярдів у квітні.

Також підскочив обіг на ринку облігацій. За даними Refinitiv, майже 170 тисяч ф'ючерсних контрактів змінили власників.

Товарооборот приблизно втричі перевищував середньоденні обсяги торгівлі за останній місяць,

– сказав Джиммі Конвей, статег Citibank.