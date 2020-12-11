Один із найстаріших банків Європи випустив криптовалюту, прив’язану до курсу євро
Один із найстаріших європейських банків Bankhaus von der Heydt (BVDH) повідомив про запуск у мережі Stellar нового стейблкойна EURB. Ціна активу прив’язана до курсу євро.
Стейблкойн EURB – перша стабільна криптовалюта, яку випустив банк, пише Cointelegraph. У ході запуску цифрової валюти банк співпрацював із компанією Bitbond, яка займається токенізацією активів.
Цікаво Стів Возняк запустив блокчейн-проєкт і криптовалюту: токен подорожчав на 1250% всього за 4 дні
Стейблкойн EURB: як працюватиме новий актив
Представники банку повідомили, що актив повністю регулюється. Вільного доступу до торгівлі стейблкойном на криптовалютних біржах не буде через вимоги щодо ідентифікації користувачів та низки норм самого регулятора. Для того, щоб купити EURB, клієнт повинен здійснити депозит на ескроу-рахунок у банку BVDH.
Уже зараз розробники фінансових додатків можуть використовувати стейблкойн для оперативних платежів. Завдяки Bitbond банк зберігає за собою повний контроль над EURB, до його обов’язків належатиме випуск і знищення монет.
Ми співпрацюємо з Bitbond та Stellar саме через спрощення процедури випуску та управління активами, що функціонують на основі блокчейну Stellar,
– зазначив директор BVDH Філіпп Доппельхаммер.
Новини криптосфери Японія запускає в обіг цифрову єну у 2021 році: що це означає
Переваги EURB
За словами топ-менеджера банку, головною метою під час випуску EURB було використання стейблкойна для здійснення міжнародних платежів клієнтами компанії SatoshiPay. Також цей актив може зацікавити й інші банки.
Банкам не дуже зручно працювати зі стейблкойнами, як, наприклад, Tether чи USDC, оскільки є ризики втручання сторонніми компаніями. Останні надають перевагу цифровим активам банків, що також стосується й інституційних інвесторів,
– наголосив генеральний директор Bitbond Радослав Альбрехт.
Що таке стейблкойн?Це криптовалюта з фіксованою вартістю, що не піддається стрибкоподібними змінам, на відміну від ціни токенів інших мереж. Основна мета випуску стейблкойна – дати змогу людям здійснювати щоденні платежі на блокчейні.
У теорії кожен стейблкойн має заміняти собою звичайну валюту. Тобто цей актив повинен функціонувати як розрахункова одиниця, яку можна використовувати для купівлі та продажу товарів і послуг, бути засобом заощадження та накопичення капіталу. Однак, щоб це стало реальним, стейблкойн повинен бути забезпеченим чимось (прив'язаний, наприклад, до золота, нафти, курсу валют тощо).
Поділитися новиною