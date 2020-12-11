Один із найстаріших європейських банків Bankhaus von der Heydt (BVDH) повідомив про запуск у мережі Stellar нового стейблкойна EURB. Ціна активу прив’язана до курсу євро.

Стейблкойн EURB – перша стабільна криптовалюта, яку випустив банк, пише Cointelegraph. У ході запуску цифрової валюти банк співпрацював із компанією Bitbond, яка займається токенізацією активів.

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Стейблкойн EURB: як працюватиме новий актив

Представники банку повідомили, що актив повністю регулюється. Вільного доступу до торгівлі стейблкойном на криптовалютних біржах не буде через вимоги щодо ідентифікації користувачів та низки норм самого регулятора. Для того, щоб купити EURB, клієнт повинен здійснити депозит на ескроу-рахунок у банку BVDH.

Уже зараз розробники фінансових додатків можуть використовувати стейблкойн для оперативних платежів. Завдяки Bitbond банк зберігає за собою повний контроль над EURB, до його обов’язків належатиме випуск і знищення монет.

Ми співпрацюємо з Bitbond та Stellar саме через спрощення процедури випуску та управління активами, що функціонують на основі блокчейну Stellar,

– зазначив директор BVDH Філіпп Доппельхаммер.

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Переваги EURB

За словами топ-менеджера банку, головною метою під час випуску EURB було використання стейблкойна для здійснення міжнародних платежів клієнтами компанії SatoshiPay. Також цей актив може зацікавити й інші банки.

Банкам не дуже зручно працювати зі стейблкойнами, як, наприклад, Tether чи USDC, оскільки є ризики втручання сторонніми компаніями. Останні надають перевагу цифровим активам банків, що також стосується й інституційних інвесторів,

– наголосив генеральний директор Bitbond Радослав Альбрехт.

Нагадаємо, на початку грудня голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила, що стейблкойни є загрозою для фінансової стабільності.