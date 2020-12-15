Згідно з останньою версією Щомісячного звіту по ринку нафти (Monthly Oil Market Report – MOMR), опублікованого у понеділок, 14 грудня 2020 року, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз попиту на нафту на 2020 рік.

Зокрема, учасники організації очікують, що світовий попит на нафту впаде до 9,77 мільйона барелів на добу у 2020 році й досягне 89,99 мільйона барелів на добу, повідомляє Oilprice.com.

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Що прогнозують в ОПЕК

Попередній прогноз ОПЕК передбачав скорочення попиту на понад 90 мільйонів барелів на добу.

За даними ОПЕК, попит на нафту на 2021 рік становитиме 95,89 мільйона барелів на добу, що на 410 тисяч барелів менше, ніж прогноз за листопад у 96,3 мільйона барелів на добу та за жовтень – 96,8 мільйона барелів на добу.

Обсяги нафтовидобутку зростають

Тим часом, видобуток нафти країнами ОПЕК у листопаді збільшився в середньому на 707 тисяч барелів на добу. Такий ріст обсягів стався, в основному, через Лівію, яка відновила видобуток після тривалого зупинення роботи через військовий конфлікт.

Лівія повідомила про власні плани збільшити обсяги нафтовидобутку, а також раніше заявляла, що не погоджуватиметься на жодні квоти до того часу, поки вона не зможе стабільно видобувати 1,7 мільйона барелів сировини на добу.

Збільшення обсягів нафтовидобутку спостерігалося і в Ірані (+39 тисяч барелів на добу), Об'єднаних Арабських Еміратах та Венесуелі (+25 тисяч барелів на добу).

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Ринок нафти: останні зміни

Під час грудневого засідання країни ОПЕК+ погодилися продовжити скорочення видобутку до березня. Водночас, вони збільшили обсяги видобутку на 500 тисяч барелів на добу з січня 2021 року. Також учасники організації домовилися щомісяця збиратися для перегляду умов угоди та оцінки ситуації на ринку. Зокрема, наступна зустріч ОПЕК+ відбудеться 4 січня.

Іран теж пообіцяв збільшити нафтовидобуток до 2,3 мільйона барелів на добу у 2021 році. Поточний показник видобутку країни становить 1,99 мільйона барелів на добу.

Згідно з оцінками ОПЕК, у цілому видобуток рідких вуглеводнів у листопаді збільшився на 1,62 мільйона барелів на добу в порівнянні з жовтнем, досягнувши 92,53 мільйона барелів на добу.