США можуть опинитися на порозі подвійної рецесії. На думку економіста Стівена Роуча, зростання кількості нових випадків коронавірусу затьмарює сподівання Уолл-стріт на V-подібне відновлення економіки країни.

Роуч, який також є старшим науковим співробітником Єльського університету, зазначив, що стрімке зростання числа хворих на COVID-19 усе ще впливає на економіку США. За його словами, у Сполучених Штатах, ймовірно, введуть ще один локдаун, пише CNBC.

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Новий карантин, старі проблеми

Однак, економіст вважає, що новий карантин не буде таким серйозним, як весною. Попри це збитки для економіки країни будуть колосальними.

Це призведе до тимчасового рецидиву економіки, ймовірно, у першому кварталі (2021 року – ред.). У нас були такі рецидиви у 8 з 11 останніх підйомів бізнес-циклу. І я не думаю, що це не станеться і нині,

– сказав Стівен Роуч, який працював головою банку Morgan Stanley Asia у період поширення смертельної епідемії ГРВІ 2003 року.

Економічний прогноз Роуча схожий на передбачення експертів великого інвестиційного банку JPMorgan Chase. Спеціалісти фінансової установи прогнозують, що перш ніж почати зростати, ВВП США знизиться на 1% у першому кварталі 2021 року. Також, за їхніми припущеннями, падіння цього показника може бути й більшим.

Складно передбачити такі показники, як ВВП. Однак я думаю, що помірне одноцифрове зниження не стане чимось дивним,

– зазначив Роуч.



Стівен Роуч, американський економіст / Фото hashtelegraph.com

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Як економічний спад вплине на долар США

Падіння економіки також спричинить зниження курсу долара США, наголосив економіст. Ще минулої весни він попереджав ринок, що крах валюти неминучий.

Коли я вперше вийшов на публіку з таким, здавалося б, божевільним поглядом, мене хвилював ймовірний дефіцит поточного рахунку, обумовлений масштабним дефіцитом у бюджеті, що пов'язано з COVID-19. Але це (падіння долара – ред.) відбулося навіть різкіше, ніж я думав, коли писав про це,

– додав Роуч.

Із 20 березня цього року, індекс долара знизився на 10,5%. За рік він опустився на 4,5%.

І це лише початок. Тиск на долар, ймовірно, буде ще сильнішим… Нам потрібна фіскальна допомога для вирішення цієї справді складної економічної ситуації,

– вважає Стівен Роуч.

Згідно зі базовим сценарієм Роуча, варто чекати зниження курсу долара на 35% у порівнянні з іншими основними валютами до кінця 2021 року. Економіст вважає, що заощадження американців постраждають у цей період найбільше, ніж будь-коли в історії.