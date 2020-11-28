Аналітики JP Morgan за місяць до кінця року змінили свій прогноз щодо падіння ВВП України у 2020 році у гіршу сторону. Що прогнозують експерти та чому змінили свій прогноз, читайте на Фінанси 24.

Аналітики JP Morgan погіршили прогноз економічного спаду в Україні до 4,7% у 2020 році при інфляції до кінця року на рівні 4% у зв'язку зі зростанням кількості захворювань на COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт компанії від 24 листопада.

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У 2021 році зростання економіки становитиме 6% при інфляції наприкінці року на рівні 5,2%.

Що прогнозували раніше

У середині вересня JP Morgan оцінював падіння економіки України цього року в 4% із відновленням наступного на 6% і профіцитом поточного рахунку цього і наступного року на рівні відповідно 5,7% ВВП і 1,5% ВВП.

Чи варто інвестувати в Україну

В огляді аналітики JP Morgan рекомендують купувати ВВП-варанти України. Водночас JP Morgan зазначив, що закрив довгу позицію за українськими ОВДП оскільки, на його думку, політичні ризики зберігатимуться. Зокрема, JP Morgan вийшов із ОВДП із погашенням у листопаді 2023 року та купоном 11,67%, продавши їх із прибутковістю 11,6% при курсі 26,36 гривні за долар, тоді як ці папери були куплені 1 лютого за 10% при курсі 24,45 гривні за долар.

Чи буде співпраця з МВФ

Аналітики прогнозують, що співпраця України з МВФ відновиться у першому кварталі 2021 року з наступною виплатою у розмірі 700 мільйонів доларів у другому кварталі після досягнення конкретного прогресу щодо бюджету на 2021 рік і врегулювання ситуації навколо рішення Конституційного Суду про скасування електронного декларування.

Загалом у JP Morgan очікують 1,4 мільярда доларів надходжень до України у 2021 році в рамках програми з МВФ.

Якою буде облікова ставка

Аналітики JP Morgan вважають, що НБУ понизить облікову ставку з 6% до 5,5% у грудні цього року, але вже наступного року ставку піднімуть до 7%.