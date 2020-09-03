Аманда Агаті, головна інвестиційна стратегиня американської корпорації PNC Financial, відповіла на запитання, чи зможе фондовий ринок США зрости ще більше в умовах невизначеності. Така нестабільність передусім пов'язана з президентськими виборами в листопаді, коронавірусом та ефективністю клінічних випробувань вакцини від COVID-19.

Своїми міркуваннями щодо майбутнього американського фондового ринку експертка поділилася в ефірі телеканалу CNBC.

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Як фондовий ринок розвиваэться сьогодні

Я не знаю, чи хочу сказати напевно, що легкі гроші вже були зароблені. Однак нинішня ситуація свідчить про те, що показники знаходяться в межах 23-кратного форвардного коефіцієнту P/E (співвідношення ціна-прибуток) по індексу S&P 500,

– говорить Агаті.

У середу, 2 вересня, індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 на момент закриття торгів перебував на високому рівні, відзначивши 22-е рекордне зростання в цьому році. Станом на сьогодні цей показник виріс на понад 55% з моменту його мінімального значення, встановленого 23 березня.

Багато технічних показників фондового ринку виглядають досить натягнутими. Адже потрібно враховувати перелік проблем, які все ще стоять перед економікою. Осінь буде такою ж нестабільною,

– стверджує Агаті.

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На що слід чекати інвесторам, якщо на виборах США переможе Джо Байден

За словами Аманди Агаті, перемога Джо Байдена може створити додаткове напруження на Уолл-стріт через його податкову політику.

Це може стати таким собі невчасним зустрічним вітром у той час, коли нам його взагалі не потрібно. Ми могли б зіштовхнутися зі зростанням прибутків від 11% до 12%, якби його (Джо Байдена – ред.) пакет реформ в податковій сфері почав діяти на початку 2021 року,

– доволі метафорично пояснила наслідки потенційного введення змін до податкового законодавства Байденом.



Кандидат у президенти США у 2020 році від Демократичної партії / Фото Flickr

Якщо переможе Дональд Трамп: як відреагують фондові ринки

Експертка також припускає, що перемога чинного президента США Дональда Трампа на виборах у листопаді може викликати тривогу на світових фондових ринках.

На мою думку, існує лише одна група активів, котра, ймовірно, зіштовхнеться зі значним викликом під час другого терміну Трампа. Це акції ринків, що розвиваються. Зокрема, Трамп може зайняти набагато жорсткішу позицію щодо торгової політики з Китаєм,

– наголосила спеціалістка PNC Financial.



Чинний президент США Дональд Трамп / Фото Flickr

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Інші виклики для фондового ринку США

Однак найбільшим викликом для фондового ринку США, за словами Агаті, все ще залишається пандемія коронавірусу, а не президентська гонка. Темпи поширення смертельного захворювання з кожним днем наростають у Сполучених Штатах.

Сьогодні Агаті керується таким же принципом, як і до початку відновлення економіки від наслідків пандемії, під час вибору акцій, у які інвестувати: звертати увагу на технологічний сектор. Як і раніше, експертка обережно ставиться до активів компаній з низькою і середньою ринковою капіталізацією.