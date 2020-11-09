Пандемія, карантин та нестабільна економічна ситуація. Всі ці фактори змушують українців все частіше задумуватись про додаткові джерела заробітку. І сьогодні значної популярності набуває саме пасивний дохід.

Що таке пасивний дохід та як його регулярно отримувати, розбиралися Фінанси 24.

Що таке пасивний дохід Це вид заробітку, який не потребує вашої активної участі. Цей тип прибутку ніяк не залежить від вашої професійної діяльності або витрат і дозволяє отримувати дохід навіть у вихідні чи під час відпустки. Ключовими характеристиками пасивного доходу є регулярність отримання коштів і їх обсяг.

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Види пасивного доходу

Депозити у банках, нерухомість та активи компаній – це найпопулярніші нині види пасивного доходу. Який краще обрати та які є підводні камені кожного з них, Фінанси 24 запитали у фахівців Forex Club.

Нерухомість як джерело пасивного доходу

Нерухомість – один з традиційних інструментів для інвестицій.

Одним з плюсів цього способу збереження коштів є його стабільність. Ціни на нерухомість дуже рідко показують різкі зниження. Крім того, якщо здавати нерухомість в оренду, ви можете отримати невеликий прибуток, розповідає трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Олексій Задорожній.

Серед мінусів цього способу інвестицій можна назвати високий поріг входу, а також необхідність сплачувати комунальні платежі й той факт, що ваш дохід залежить від того, чи зможете ви її здати чи ні – тобто може бути не постійним,

– пояснює експерт.

Олексій Задорожній додає, що вам може знадобитися час від часу витрачати кошти на ремонт нерухомості, що теж знижує прибутковість.

Депозити як джерело пасивного доходу

Плюсом депозитів є те, що ваш дохід гарантований. Однак мінусів у цього способу чимало. По-перше, прибутковість депозитів в іноземній валюті дуже низька. Прибутковість в національній валюті більша, але вона знижується через значну інфляцію, пояснює Олексій Задорожній.

Облігації та акції як джерело доходу

Облігації та акції дозволяють отримати пасивний дохід у вигляді відсотків і дивідендів. Однак варто зазначити, прибутковість у вигляді відсотків за облігаціями або дивідендів невелика. З огляду на інфляцію, пасивний дохід від облігацій і акцій не такий значний.

Набагато більший прибуток можна отримати при зміні котирувань акцій та облігацій. При цьому традиційно, акції є цікавішими в плані прибутковості, ніж облігації,

– впевнений трейдер-аналітик.

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В активи яких компаній варто інвестувати

Серед активів, які є найбільш привабливими в період пандемії, можна назвати акції компаній, які надають послуги для онлайн-комунікацій (Slack, Zoom), акції фармацевтичних компаній (Moderna), IT-компаній (NVIDIA), а також акції соціальних мереж (Facebook) і компаній які надають онлайн-розваги (Netflix). Ці інструменти стабільно ростуть і дозволяють отримати хороший дохід на зростанні котирувань.