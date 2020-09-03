Із пасивним доходом не потрібно хвилюватися про раптове звільнення з роботи чи майбутню низьку пенсію. Як сформувати джерело пасивного доходу, щоб не залежати від обставин, отримати можливість займатися улюбленою справою, або просто працювати не заради грошей, а для задоволення?

Про те як стати фінансово-незалежним і отримувати пасивний дохід, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що таке пасивний дохід

По справжньому стати фінансово незалежним можна лише із пасивним доходом. Саме так ви станете менш вразливими до проблем на ринку праці, компанії в якій працюєте тощо.

Пасивний дохід – це регулярний грошовий потік, який не залежить від вашої щоденної діяльності, тобто формується практично або зовсім без вашої участі. Іншими словами, сформувавши джерело пасивного доходу, ви зможете отримувати дохід без необхідності щодня працювати.



Пасивний дохід дає свободу

Ключовими характеристиками пасивного доходу є регулярність отримання коштів і їх обсяг.

Також важливим є те, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб отримувати цей дохід. Адже, на жаль, навіть найкраще джерело пасивного доходу, вимагає хоча б мінімального управління. Так наприклад банківські вклади потрібно пролонгувати або вибирати більш дохідні, портфель акцій потрібно переглядати, щоб включити в нього найцікавіші,

а майно, яке здаєте в оренду – обслуговувати, щоб воно могло приносити вам дохід і далі.

Якщо ви сформували портфель з акцій то вам потрібно всього кілька годин на місяць, щоб його переглянути і залишити в ньому найбільш прибуткові інструменти. А якщо ви здаєте в оренду автомобіль, то часу витратите значно більше, адже автомобіль потрібно регулярно ремонтувати, заправляти, мити тощо.

Не менш важливим є так званий "поріг входу" – обсяг коштів, який потрібен, щоб сформувати джерело пасивного доходу. Наприклад, інвестувати на фінансовому ринку можна, маючи мінімальну суму, а щоб вкластися в нерухомість потрібні десятки тисяч доларів.

Джерела пасивного доходу

Щоб зрозуміти як сформувати джерело пасивного заробітку, в першу чергу, треба розібратися з тим, які вони бувають. Традиційно вважається, що пасивний дохід приносять банківські депозити, нерухомість, володіння часткою в бізнесі. Ці способи вкладення грошей дадуть змогу реалізувати головний принцип ефективного управління капіталом – "гроші повинні працювати".

Одним з найбільш традиційних і найбільш популярних джерел пасивного заробітку є банківські депозити. Вони дозволяють отримувати дохід з мінімальними ризиками і витратами часу. Відкрити депозит можна маючи практично будь-яку мінімальну суму, тобто "поріг входу" досить низький. Однак у цього способу заробітку є один великий недолік – низька прибутковість.

Чому депозити в Україні невигідні

Якщо покласти кошти на депозит в іноземній валюті, наприклад, в доларах, то ваша прибутковість складе не більше 3% річних. А в середньому – 1,77%, про що йдеться в огляді.

Ставки по депозитах в гривні вищі. Можна знайти депозити зі ставкою 11-12% річних. Хоча середня прибутковість всього трохи вище 8%. Однак якщо враховувати рівень інфляції і нестабільність гривні, то прибутковість цих вкладів буде набагато меншою, ніж заявляють банки. Крім того, поклавши гроші на депозит, ви не зможете ними скористатися без втрати відсотків по вашому внеску.

Недоліки нерухомості як джерела пасивного доходу

Іншим традиційним способом збереження коштів є покупка нерухомості для здачі в оренду. Цей спосіб дозволить отримати більший прибуток, в порівнянні з депозитами. Однак у цього джерела пасивного доходу також є ряд недоліків. В першу чергу, це високий "поріг входу".

Щоб купити однокімнатну квартиру, наприклад, в Києві вам потрібно як мінімум 30-40 тисяч доларів. При цьому від здачі її в оренду ви будете отримувати приблизно від 200 до 400 доларів на місяць. Тобто якщо ви змогли купити квартиру за 30 тисяч доларів і здати її за 300 доларів на місяць (що є дуже оптимістичним сценарієм), то ваша прибутковість складе близько 12% річних. У реальності, прибутковість буде набагато нижче оскільки, вам потрібно буде витратити кошти на ремонт цієї нерухомості, а також час на те, щоб знайти орендарів.

Комерційна нерухомість дозволяє отримати вищий прибуток, ніж житлова. Однак ваші початкові витрати, і потенційні витрати будуть істотно вищі в порівнянні з покупкою житлової нерухомості. Далеко не кожен може дозволити собі витратити 100 і більше тисяч доларів, щоб придбати нерухомість, а потім ще витрачати час, кошти на ремонт і пошук орендарів.

Недоліки купівлі частки в бізнесі

Ще одним джерелом отримання доходу може стати покупка частки в чужому бізнесі. Цей варіант дозволяє отримати більший дохід, однак і кількість ризиків при покупці частки в бізнесі більше, ніж при вкладеннях в нерухомість і в банківські депозити. В першу чергу, потрібно вибрати той бізнес, який буде стабільним протягом довгого часу. Крім того, вам доведеться стежити за фінансовим станом бізнесу, щоб уникнути втрати коштів.

Сучасний підхід до фінансової незалежності

Ще одним способом стати фінансово-незалежним і сформувати джерело пасивного доходу є інвестиції на фінансовому ринку. Цей спосіб дозволяє отримати максимальний дохід при мінімальних ризиках, а також досить низькому порозі входу. Вкладати кошти на фінансовому ринку ви можете, за допомогою торговою платформою Libertex.

Використовуючи Libertex, ви можете вкласти ваш капітал в акції великих і стабільних світових компаній, а також в фондові індекси, які відображають динаміку економік провідних країн світу. Сума інвестицій залежить від вашого бажаного доходу та інших параметрів.

Наприклад, якби ви в середині березня 2020 року купили 10 акцій компанії Facebook на рівні близько 150 доларів, то в кінці серпня ви б могли їх продати приблизно на рівні 300 доларів. Тобто ваш капітал зріс би в 2 рази – до 3000 доларів всього за кілька місяців.



Акції Facebook з березня 2020 / Libertex

До інших позитивних факторів на користь вкладень у фінансовий ринок за допомогою Libertex можна віднести те, що ваші кошти і ваш дохід будуть в найбільш стабільній світовій валюті – в доларах. Крім того, в Libertex є унікальна функція – мультиплікатор, який дозволяє збільшити розмір вашого прибутку. Важливим моментом є те, що торговельна платформа Libertex доступна як з комп'ютера через вебдодаток, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що ви можете інвестувати ваші кошти та оперативно керувати вашим капіталом, прямо не встаючи з дивана.

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Як інвестувати правильно?

Щоб ваші вкладення принесли вам максимальний прибуток потрібно дотримуватися кількох простих правил.

В першу чергу слід інвестувати на фінансовому ринку тільки частину ваших коштів і мати фінансову "подушку безпеки". Це дозволить вам відчувати себе більш спокійно і впевнено при здійсненні операцій. Вам слід розподіляти свої кошти з різних активів, іншими словами, диверсифікувати ваші вкладення. Завдяки цьому ви зможете зробити ваш дохід більш стабільним і не залежних від обставин. Крім того, важливо аналізувати ринок і правильно вибирати інструменти для вкладення коштів, а також час здійснення операцій.

Вам може здатися, що інвестиції – це складно, але це не так. Щоб розібратися з тонкощами інвестицій на фінансовому ринку і максимізувати обсяг пасивного доходу в Libertex є короткий курс навчання. Пройшовши його, ви познайомитеся з основами інвестицій на фінансових ринках, навчитеся правильно здійснювати операції і аналізувати фінансовий ринок.

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