Китайський інтернет-холдинг Alibaba майже перевершив американську корпорацію IBM за кількістю патентів, пов’язаних з блокчейном. Таким чином, компанія із Китаю вже до кінця 2020 року може стати лідером у цій сфері.

Китайський технологічний конгломерат Alibaba подав у 10 разів більше заявок на патенти, пов’язані з блокчейн-технологією, ніж IT-гігант IBM. Про це свідчать дані дослідження консалтингового агентства KISSPatent, пише Coindesk.

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Alibaba на шляху до блокчейн-лідерства

Також повідомляється, що інтернет-холдинг впевнено завойовує лідерство у сфері розробок на базі блокчейну. Якщо Alibaba продовжуватиме реєструвати нові патентні заявки в такому темпі, то до кінця 2020 року підприємство стане найбільшим власником патентів, пов’язаних із інноваційною технологією.



Світовий рейтинг компаній за кількістю запатентованих блокчейн-технологій / Графік KISSPatent

Блокчейн-патенти: про що свідчить статистика

Згідно з даними аналітиків KISSPatent, у першій половині 2020 року китайський холдинг подав більше патентних заявок, пов’язаних з блокчейном, ніж за весь 2019 рік.

Водночас, минулого року компанія подала втричі більше заявок у порівнянні з 2018 роком.

Окрім того, цього року більшість патентних заявок подавали компанії, що входять до списку Fortune 500, а не підприємства, що працюють винятково в блокчейн-індустрії.

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IBM поки утримує першість

За даними KISSPatent, попри всі старання Alibaba, лідером за кількістю блокчейн-патентів поки залишається IBM.

Однак влітку цього року Асоціація із захисту патентних прав Китаю повідомила, що Alibaba отримує першість за числом патентних заявок, пов’язаних із блокчейн-розробками.

Зокрема, у 2020 році китайський інтернет-гігант запатентував систему для спрощення міжмережевої взаємодії блокчейнів, а також систему перевірки оригінальності пісень на блокчейні.