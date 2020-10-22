Користувати Paypal зможуть зберігати, купувати та продавати криптовалюту. Яких віртуальних валют це стосується та коли це стане можливим, читайте на Фінанси 24.

PayPal у середу оголосив, що вперше почне підтримувати криптовалюти, дозволяючи будь-якому власнику рахунку PayPal зберігати, купувати та продавати популярні віртуальні валюти. Нові можливості стануть доступними пізніше цього року, пише The Verge.

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Нові можливості від PayPal

Доступними для користувачів PayPal стануть 4 криптовалюти:

Біткойн;

Ethereum;

Bitcoin Cash;

Litecoin.

PayPal також планує розширити підтримку своєї дочірньої компанії Venmo, що надсилає гроші, та міжнародних ринків, починаючи з початку наступного року. Наразі PayPal планує запустити підтримку цифрових валют для користувачів США в найближчі тижні.

Нагадаємо, що конкурент PayPal Square запустив підтримку біткойну ще у 2018 році за допомогою свого додатку Cash.

Чому це важливо

PayPal – одна з найважливіших компаній у фінансово-технічному секторі. Цей крок робить PayPal головним цифровим гаманцем, а також біржею криптовалют, і результат може суттєво збільшити потенційне прийняття криптовалют серед повсякденних користувачів та інтернет-продавців. За даними Bloomberg, PayPal має понад 346 мільйонів активних рахунків, з яких 26 мільйонів – торговці.

Перехід до цифрових форм валют неминучий, що приносить із собою явні переваги з точки зору фінансового включення та доступу: ефективність, швидкість та стійкість платіжної системи та можливість урядів швидко виплачувати кошти громадянам,

– зазначив у заяві генеральний директор PayPal Ден Шульман.