У період пандемії коронавірусу зросла популярність купівлі товарів через інтернет. Це позитивно вплинуло на імідж та прибутки компаній, що надають платіжні сервіси. Окрім того, їхні позиції на фондовому ринку покращилися, що, своєю чергою, позначилося на доходах інвесторів.

Акції яких великих розробників платіжних платформ дадуть вам змогу отримати хороший прибуток – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

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Першопроходець

Компанія PayPal є однією з перших на ринку, хто запустив сервіс електронних платежів. Користувач платіжної платформи може додати у свій акаунт банківську картку та оплачувати рахунки й інтернет-замовлення, а також відправляти і приймати грошові перекази, використовуючи тільки свій обліковий запис.

На думку віцепрезидента й головного технологічного директора PayPal Шрі Шивананда, поступово людство зможе зовсім відмовитися від використання готівкових платежів.

Однак це зможе статися тільки зі зміною поколінь споживачів - коли в більшості залишаться представники "цифрових" поколінь, які виросли в епоху інтернету, – прогнозує він.

Упродовж останніх п'ять років акції PayPal зросли в ціні майже у п’ять разів –із 38 доларів на початок 2015 року до 176 доларів станом на 23 липня 2020 року. Водночас з початку квітня до другої декади липня включно цінні папери платіжного оператора піднялися майже вдвічі –з 91 долара за акцію до 177 долари за акцію.

Славнозвісна Visa

Ще один гігант ринку платіжних продуктів і послуг - транснаціональна компанія Visa. Загальний обсяг оборотів за картками Visa, а у світі їх налічується понад 3 мільярди штук, становить понад 8 трильйонів доларів.

Компанія постійно розвивається і шукає нові ніші та напрями на ринку. Одним із кроків стало придбання на початку 2020 року компанії Plaid - платформи, що дає змогу користувачам підключати свої банківські рахунки до мобільних додатків. Це допоможе істотно розширити ринок для компанії і позитивно вплине на її фінансові показники, а, отже, і на ціну акцій.

Якщо подивитися на динаміку котирувань, то в один момент цінні папери Visa коштують майже 200 доларів, тоді як ще п’ять років тому вони не дотягували і до 65 доларів. З квітня компанія виросла майже на 25%, швидко відновивши свої позиції після паніки в результаті обвалу фондового ринку США.

Один із головних конкурентів

Ще один найбільший гравець ринку з часткою близько 20% –міжнародна платіжна система MasterCard, яка об'єднує 22 тисячі фінансових установ в 210 країнах світу. Бізнес компанії не менш стійкий і перспективний, ніж її основного конкурента – Visa. Окрім того, нещодавно MasterCard домовилася про покупку компанії Finicity, яка надає доступ до фінансової інформації.

Платіжна система активно працює над своїми продуктами, постійно підвищуючи їх зручність і рівень безпеки для клієнтів.

"Для підвищення рівня безпеки ми стали використовувати технологію, яка називається MDES – MasterCard digital enablement services. За її основу взято токенізацію, коли номер платіжного інструменту (16-ти значний номер картки) замінюється набором випадкових символів (токенів) і, у результаті, втрачає сенс для шахраїв", – розповіла про новий напрям роботи компанії президентка з міжнародних ринків MasterCard Енн Кернс.

Упродовж останніх п'яти років ціна акцій MasterCard зросла з понад 80 доларів до 312 доларів. З березня 2020 року акції компанії продемонстрували динаміку, аналогічну Visa, відновившись після паніки з рівня у 241 доларів до 310 доларів за акцію.

Акції фінансових компаній у тренді

Активи компаній фінансової сфери сьогодні теж перспективні. Це пояснено тим, що потреба у швидких, зрозумілих та безпечних сервісах завжди актуальна, а особливо в період карантину. Тому акції підприємств цієї сфери – доволі прибуткові, що підтверджують аналітики.

"Акції найбільших фінансових компаній нині є одним з найбільш цікавими інструментами для вкладення коштів. Сьогодні ми бачимо величезний інтерес до безготівкових платежів і електронних переказів, тому послуги таких компаній стають дуже і дуже затребуваними, що, звичайно, призводить до вибухового зростання котирувань", – коментує аналітик Forex Club Євген Шакотько.

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