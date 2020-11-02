Курс біткойну значно зріс упродовж жовтня 2020 року. На думку аналітиків, це ще не максимум, якого може досягти криптовалюта. Зокрема, новий стимул зростання біткойну можуть дати президентські вибори в США.

На минулому тижні, що закінчився 30 жовтня, біткойн продемонстрував негативну кореляцію із промисловим індексом Доу-Джонса, пише американський Forbes. Тобто, коли світові фондові ринки переживали падіння, курс біткойну зріс відразу на 5%, досягнувши максимуму січня 2018 року.

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Вибори в США 2020 і курс біткойну

На цьому тижні одним із найважливіших факторів, що вплине на зростання ціни біткойну є вибори президента США 3 листопада. Виконавчий директор Exante Анатолій Князєв вважає, що незалежно хто стане наступним президентом США – Джо Байден чи Дональд Трамп – криптовалюта дорожчатиме й далі.

Зокрема, учасники фінансових ринків повинні позитивно сприйняти перемогу Трампа, стверджує експерт. Відповідно, біткойн зростатиме в ціні на рівні з іншими активами. У випадку перемоги Джо Байдена фондовий ринок чекає падіння, вважає Князєв. Однак і за такого результату біткойн перебуватиме у виграші і, ймовірно, подорожчає на тлі ослаблення долара США, прогнозує фахівець.

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Чому біткойн зростатиме в ціні: аргументи аналітиків

Водночас низка аналітиків називають біткойн захисним активом, у який доцільно вкладати гроші під час невизначеності на фінансових ринках.

Ринки не сприймають невизначеності, і коли трапляється така ситуація, помітно зростають в ціні захисні активи, особливо недержавні, такі як золото й біткойн,

– зазначив генеральний директор deVere Group Найджел Грін.

Водночас, деякі аналітики дотримують думки, що перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена більш позитивна для біткойну. На думку Макса Кайзера, у випадку перемоги Байдена, криптовалюта досягне в ціні нового максимуму. Якщо ж Дональд Трамп переможе, біткойн продовжить дорожчати, проте набагато повільніше, переконаний аналітик.