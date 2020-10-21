Цифрова валюта пісочний долар стала доступна для всіх мешканців Багамських островів. Що це і чому це важливо, читайте на Фінанси 24.

Центральний банк Багамських островів оголосив, що "піщаний долар" – віртуальна валюта, що підтримується державою, тепер доступний у всій країні (393 тисячі жителів), повідомляє Cointelegraph з посиланням на публікацію у фейсбуці від Project Sand Dollar.

Прогнози Біткойн відновлює позиції: яким буде курс до долара, євро і гривні 19-25 жовтня 2020

Перша у світі

Це робить Багами першою країною у світі, яка офіційно запровадила цифрову валюту центрального банку.

Цифрова валюта в Китаї та Камбоджі

Зараз Китай випробовує пілотну програму для свого цифрового юаня з на загальну вартість 1,5 мільйона доларів, і очікується, що цифрова валюта Камбоджі "Баконг" запрацює в найближчі місяці. Її пілотно запустили ще у липні 2019 року.

Як користуватися піщаним доларом

Перекази піщаних доларів можна здійснювати за допомогою мобільних телефонів. Приблизно 90% населення Багамських островів користуються мобільними телефонами станом на 2017 рік.

Згідно з вебсайтом Sand Dollar, жителі Багамських островів можуть використовувати цифрову валюту у будь-якій точці продажу, маючи електронний гаманець, затверджений Центральним банком на їхньому мобільному пристрої, а комісія за транзакції "незначна".

Центральний банк Багамських островів готувався до запуску цифрової валюти протягом декількох років. У 2019 році вона розпочала пілотну програму: 48 тисяч цифрових піщаних доларів ввели в обіг на островах Ексума та Абако, населення яких у сукупності складає менш як 25 000 людей. Кожен пісочний долар прив'язаний до багамського долара, який, своєю чергою, прив'язаний до долара США.

Пісочний долар має на меті сприяти більшій фінансовій інтеграції в межах архіпелагу з понад 700 островів, близько 30 з яких населені.