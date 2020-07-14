В Південній Кореї розглядатимуть криптовалюту як "товар" і відповідно хочуть обкласти його податком. Що зміниться на ринку криптовалют, читайте на Фінанси 24.

Нещодавно члени приватного сектору Південної Кореї обговорили законопроєкт про оподаткування криптовалют, який мав на меті встановити податок на прибуток. Під час цих обговорень 13 липня учасники заявили, що такий податок може зрости до 20%, пише Cointelegraph.

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Криптовалюта як "товар"

Запропоновані зміни до чинного законодавства також планують класифікувати криптовалюти як "товари", а не валюти.

Законодавці встановили, що віртуальні активи можуть розглядатися як електронні сертифікати економічної цінності, якими можна торгувати в електронному вигляді. Однак, коли транзакції проводяться з метою продажу, це розглядають як актив.

Суд Південної Кореї, говорячи про біткойн у своєму рішенні вказав:

Досі віртуальні активи визнавалися лише функцією валюти і не обкладалися податком на прибуток, але останнім часом віртуальні активи (як біткойн) все частіше торгуються як товари з цінністю власності. Враховуючи різні умови, такі як визнання нематеріальних активів вартістю майна, виникає необхідність оподаткування та визнання вартості майна віртуальних активів,

– рішення суду.

Податок не накладатиметься на криптовалюту, якою торгують нерезиденти Південної Кореї.

Капіталізація ринку криптовалют у Південній Кореї

За даними південнокорейської фінансової служби в середньому 1,33 трильйона вон (1,10 мільярда доларів США) торгувалися щодня за допомогою криптовалют. Крім того, у січні-травні 2020 року торгували в середньому 7,6 мільярда вон (6,33 мільйона доларів).

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Корейський економіст університету Йонсей Сун Тае-йон попередив, що рішення про оподаткування криптовалютних прибутків у Південній Кореї може уповільнити ринок, що розвивається.