10 грудня помер найбагатший у світі банкір і філантроп ліванського походження Джозеф Сафра. Йому було 82 роки.

Причина смерті наразі не відома. Про це повідомляє VEJA.

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Джозеф Якуб Сафра відомий як один зі стовпів єврейської громади Бразилії. Його мають поховати на єврейському кладовищі в Сан-Паулі у Бразилії.

Джозеф Сафра: що про нього відомо