Помер найбагатший у світі банкір Джозеф Сафра
10 грудня помер найбагатший у світі банкір і філантроп ліванського походження Джозеф Сафра. Йому було 82 роки.
Причина смерті наразі не відома. Про це повідомляє VEJA.
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Джозеф Якуб Сафра відомий як один зі стовпів єврейської громади Бразилії. Його мають поховати на єврейському кладовищі в Сан-Паулі у Бразилії.
Джозеф Сафра: що про нього відомо
- Джозеф Сафра народився у 1938 році в Лівані.
- Згодом він іммігрував до Бразилії, де заснував Banco Safra і створив Safra Group. Це міжнародна мережа компаній, яка займається фінансами, нерухомістю, промисловим виробництвом і сільським господарством практично у всіх регіонах світу.
- За даними Forbes, його статки оцінювалися у 23,2 мільярда доларів і вважали найбагатшим банкіром у світі.
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