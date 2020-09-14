Ринок нафти й досі не відновився після рекордного падіння навесні внаслідок пандемії. Чи повернеться попит в норму чи навпаки - цього не варто очікувати, читайте на Фінанси 24.

ОПЕК переглянула свій прогноз щодо попиту на нафту в цьому році. Попит відновлюватиметься довше, ніж очікували. Складною ситуація залишатиметься і в першій половині 2021 року. Про це пише CNBC.

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Яким буде попит на нафту

ОПЕК знизила свій прогноз до 90,2 мільйона барелів попиту на день у 2020 році. Це на 400 тисяч барелів менше, ніж давали у попередньому прогнозі. В річному обчисленні це показує скорочення 9,5 мільйона барелів на добу.

Звіт ОПЕК з'явився на фоні нестабільного відновлення економіки та низького попиту на паливо через пандемію коронавірусу.

Хто постраждає найбільше

В країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попит на нафту буде меншим на 100 тисяч у порівнянні із попереднім прогнозом ОПЕК. Натомість в інших країнах – на 500 тисяч барелів на добу. Все через те, що попит у таких країнах як Індія та інших країн Азії відновлюється значно повільніше, ніж очікували.

ОЕСР – це міжнародна організація, яка налічує 35 розвинених країн з високим рівнем життя та доходами. Це зокрема країни ЄС, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія.

Чого очікувати у 2021

Зараз ОПЕК очікує, що світовий попит на нафту зросте на 6,6 мільйона барелів на добу до середнього показника 96,9 мільйона барелів на добу наступного року. Цей оновлений прогноз також на 400 тисяч барелів на добу нижчий за попередній прогноз.

Водночас в організації зазначають, що через пандемію та пошуки вакцини, ситуацію важко спрогнозувати.

ОПЕК+ зберуться 17 вересня для обговорення обсягів видобутку нафти. Попередньо до грудня організація планує скорочувати видобуток нафти на 7,7 мільйона барелів на добу.

Ціни на нафту: основне

Нафта марки Brent у понеділок торгувалася на рівні 39,76 долара за барель, знизившись приблизно на 0,2%, тоді як нафта WTI становила 37,26 долара США, приблизно на 0,1% нижче.

З початку року ціни на нафту впали приблизно на 40%.