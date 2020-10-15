Чи настане кінець ері нафти: ОПЕК дала прогноз на наступні 25 років
Через пандемію коронавірусу, ОПЕК переглянула свій довгостроковий прогноз щодо ринку нафти. Що змінилося, читайте на Фінанси 24.
ОПЕК заявила, що переглянула свій прогноз зростання світового попиту на нафту у довгостроковій перспективі, враховуючи, що галузь цього року зіткнулася з "екзистенційною загрозою" внаслідок пандемії коронавірусу, а кліматична політика продовжує формувати майбутнє енергетики. Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт організації.
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Прогнози ОПЕК до 2045
У своєму щорічному World Oil Outlook група країн-виробників нафти, серед яких переважає Близький Схід, виклала свої середньо- та довгострокові очікування щодо світової економіки, попиту на нафту та енергію та пов'язаних з цим питань політики до 2045 року.
Попит на нафту
ОПЕК заявила, що в довгостроковій перспективі очікується збільшення світового попиту на нафту майже на 10 мільйонів барелів на день. До 2040 попит зросте до 109,3 мільйона барелів на добу, а до 2045 року – до 109,1 мільйона барелів на добу. У 2019 році попит був на рівні 99,7 мільйона барелів.
ОПЕК погіршила прогноз. Раніше очікували, що у 2040 попит буде принаймні на 1 мільйон барелів вищим, ніж прогнозують зараз.
2020 рік запам’ятається насамперед всюдисущістю, а також безпрецедентним масштабом пандемії COVID-19. З енергетичної точки зору, економічний спад, спричинений блокуванням, призвів до різкого спаду енергії та попиту на нафту в живій пам'яті,
– йдеться у звіті ОПЕК.
Чи залишиться нафта головною в енергосекторі
ОПЕК вважає, що нафта продовжуватиме займати найбільшу частку в енергетиці до 2045 року. На неї припаде понад 27%, на газ – приблизно 25%, а на вугілля – майже 20%. Така послідовність була й минулого року.
Очікують, що частка сонячної, вітрової та геотермальної енергії буде зростати в середньому на 6,6% щороку до 2045 року, що "значно" швидше, ніж будь-яке інше джерело енергії. Прогнозують, що ці відновлювані джерела енергії становитимуть 8,7% частки палива у 2045 році проти 2,1% у 2019 році.
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Ціни на нафту 15 жовтня
- Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent становить 43,35 долара за барель.
- Ціна ф'ючерсів на нафту WTI становить 41,08 долара за барель, за даними Investing.com.