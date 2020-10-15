Через пандемію коронавірусу, ОПЕК переглянула свій довгостроковий прогноз щодо ринку нафти. Що змінилося, читайте на Фінанси 24.

ОПЕК заявила, що переглянула свій прогноз зростання світового попиту на нафту у довгостроковій перспективі, враховуючи, що галузь цього року зіткнулася з "екзистенційною загрозою" внаслідок пандемії коронавірусу, а кліматична політика продовжує формувати майбутнє енергетики. Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт організації.

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Прогнози ОПЕК до 2045

У своєму щорічному World Oil Outlook група країн-виробників нафти, серед яких переважає Близький Схід, виклала свої середньо- та довгострокові очікування щодо світової економіки, попиту на нафту та енергію та пов'язаних з цим питань політики до 2045 року.

Попит на нафту

ОПЕК заявила, що в довгостроковій перспективі очікується збільшення світового попиту на нафту майже на 10 мільйонів барелів на день. До 2040 попит зросте до 109,3 мільйона барелів на добу, а до 2045 року – до 109,1 мільйона барелів на добу. У 2019 році попит був на рівні 99,7 мільйона барелів. ​

ОПЕК погіршила прогноз. Раніше очікували, що у 2040 попит буде принаймні на 1 мільйон барелів вищим, ніж прогнозують зараз.

2020 рік запам’ятається насамперед всюдисущістю, а також безпрецедентним масштабом пандемії COVID-19. З енергетичної точки зору, економічний спад, спричинений блокуванням, призвів до різкого спаду енергії та попиту на нафту в живій пам'яті,

– йдеться у звіті ОПЕК.

Чи залишиться нафта головною в енергосекторі

ОПЕК вважає, що нафта продовжуватиме займати найбільшу частку в енергетиці до 2045 року. На неї припаде понад 27%, на газ – приблизно 25%, а на вугілля – майже 20%. Така послідовність була й минулого року.

Очікують, що частка сонячної, вітрової та геотермальної енергії буде зростати в середньому на 6,6% щороку до 2045 року, що "значно" швидше, ніж будь-яке інше джерело енергії. Прогнозують, що ці відновлювані джерела енергії становитимуть 8,7% частки палива у 2045 році проти 2,1% у 2019 році.

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