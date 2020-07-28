Торгівля на криптовалютному ринку може стати цікавою альтернативою роботи за наймом або веденню власного бізнесу. Однак і тут бувають свої "підводні камені".

Про всі плюси й мінуси торгівлі на крипторинку – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

Аргументи "за"

Криптотрейдинг має велику кількість позитивних моментів, які роблять його одним з привабливих видів заробітку.

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Сам собі начальник

Якщо ви почнете торгувати на криптовалютному ринку, це дасть вам велику свободу. Адже тут, на відміну від варіанту з роботою за наймом, у вас немає керівників, і ви самі собі хазяїн.

Можливість працювати в будь-який час

У криптотрейдера немає стандартного робочого дня. Він може вести торгівлю в будь-який зручний для нього час - як вранці, так і ввечері або навіть вночі, роблячи перерви на обід, і залишивши час для особистих справи і потреб.

Робота в будь-якому місці

Торгувати на криптовалютному ринку можна з будь-якої точки світу - чи то під пальмою на березі моря, або з будиночка в селі. Досить мати ноутбук або навіть просто смартфон з доступом до інтернету.

Високий дохід, який залежить тільки від тебе

Торгівля криптовалютами - це прибуткове заняття. Курс цифрових валют може коливатися на десятки відсотків в день, а тому ваш капітал може щодня збільшуватися в результаті успішних угод. Винагорода, яку криптотрейдер отримує за свою роботу, повністю залежить тільки від нього самого - наскільки вдалою буде його інвестиційна стратегія і успішними проведені операції, настільки високим виявиться дохід.

Немає потреби спілкуватися з неприємними людьми

Весь процес торгівлі на криптовалютному ринку відбувається повністю дистанційно - у трейдера немає необхідності особисто спілкуватися з будь-ким, усе робиться через торговельну платформу. Чи це не рай для інтроверта?!

Недоліки і нюанси

Недоліки криптоторгівлі безпосередньо випливають з її переваг. Адже, як відомо: що добре одному, то іншому зовсім не підходить.

Доводиться усе вирішувати самостійно

У тому випадку, якщо ви торгуєте криптовалютами, то вся відповідальність за ухвалені рішення лежить тільки на вас.

Дистанційна робота розслабляє

Багатьом людям досить важко працювати віддалено. Їм складно організувати весь процес і не розслаблятися за таких умов. Також не всі здатні сконцентруватися, сівши з ноутбуком на пляжі під плескіт морських хвиль.

Складнощі планування

Під час торгівлі на крипторинку непросто спрогнозувати, який дохід ви отримаєте за місяць.

Як отримати доступ до торгів на крипторинку?

Безумовно, у кожній індустрії є свої переваги і недоліки. Криптотрейдинг, як і будь-яка сфера діяльності, вимагає відповідальності й самостійності. Натомість, трейдер отримує не тільки свободу, а й високий дохід.

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