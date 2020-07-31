На тлі пандемії попит на доставку продуктів через сервіс Instacart виріс більше, ніж на 500%, а таких показників інвестори сервісу очікували не раніше 2025 року.

Щоб отримати перевагу перед іншими працівниками, деякі збирачі замовлень американського сервісу доставки продуктів Instacart стали використовувати ботів, пише Bloomberg.

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Зазвичай збирачі знаходять замовлення у додатку Instacart, збирають товари за списком і доставляють покупцям. Але деякі використовують сторонні додатки, які пов'язані з основним. Вони вибирають і оформляють для співробітників найбільші замовлення, зазначає видання. У даркнеті вартість таких додатків досягає 250-600 доларів.

Коли збирач відкриває додаток, гарні замовлення зникають, перш ніж він встигає що-небудь зробити.

Жодна людина не може клікати так швидко. Ці боти буквально крадуть у моїх дітей їжу, — розповіла агентству одна зі співробітниць сервісу.

У Instacart про проблему знають і вже вирішують її, розповідають представники сервісу, зазначивши, що вона торкнулася лише малої частини з більш ніж 500 тисяч збирачів. Компанія закрила 150 акаунтів продавців, які порушували правила платформи, і шість сайтів, де продавався доступ до таких акаунтів.

До слова, в січні 2020 року працівники Instacart оголосили, що проведуть страйк через умови оплати праці: за останні кілька років компанія скоротила зарплати в службі доставки і знизила розмір чайових.