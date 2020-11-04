На початку листопада ціна другої за популярністю криптовалюти перевищила 400 доларів. Чому ціна ростиме й надалі, читайте на Фінанси 24.

Ethereum коштує 382 долари станом на 12:00. Проте 2 листопада середньоринковий курс найбільшого за капіталізацією альткойна піднімався вище позначки в 400 доларів, після чого почав знижуватися, повідомляє РБК.

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Від чого залежатиме ціна

Реліз ETH 2.0 має відбутися до кінця 2020 року. Спочатку він був запланований на листопад, проте координатор проєкту Денні Раян в кінці жовтня заявив про необхідність перенесення запуску на кілька тижнів через відсутність результатів аудиту однієї з криптографічних бібліотек. При цьому минулого тижня творець Ethereum Віталік Бутерін повідомив в своєму Twitter-акаунті, що аудитор Quantstamp схвалив запуск Ethereum 2.0.

Ethereum продовжить рости в ціні, але вже не так стрімко, як це відбувалося влітку, коли інтерес до ETH підігрівався не тільки майбутнім оновленням, а й зростанням сфери децентралізованих фінансів,

– розповіла Тетяна Максименко, представниця біржі криптовалют.

Є два можливих сценарії, за якими можуть розвиватися події після запуску ETH 2.0. Якщо все піде за планом, то курс ефіру продовжить стабільно рости, а якщо почнуться проблеми, наприклад, не набереться достатня кількість монет на депозитному контракті, то ціна може знизитися, припустила Максименко.

Більш оптимістично на перспективи ціни Ethereum дивиться керуючий партнер United Traders Анатолій Радченко. Він рекомендував купувати криптовалюту за поточними цінами з перспективою росту її курсу найближчим часом.

Ситуація складна, але перспективи божевілля після виборів президента США можуть штовхнути ринок до 700 доларів за Ethereum,

– спрогнозував Радченко.

Вчора, 3 листопада, в США відбулися президентські вибори й остаточні результати ще невідомі. На тлі цієї події можливі коливання на фондовому ринку. Залежно від перемоги Дональда Трампа або Джо Байдена можуть отримати підтримку різні сегменти економіки, що здатне відбитися на котируваннях акцій відповідних компаній. Це, своєю чергою, може відбитися на крипторинку.