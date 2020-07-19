З початку 2020 гривня впала з 23,68 до 27,27 за долар. Чи залишиться гривня стабільною до кінця року, читайте на Фінанси 24.

Яким буде курс гривні

Курс гривні до кінця 2020 буде стабільним. Загрози падіння гривні немає. Не існує жодних причин, щоб ситуація змінилася, сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

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Є всі підстави вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається,

– сказав він.

Міністр Марченко зазначив, що наразі курс стабільний, а незначні коливання пов'язані із сезонністю.

Чому гривня буде стабільною

Марченко також розповів, що через карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс навіть тимчасово вирівнявся. Це означає відсутність тиску з боку імпорту.

За його словами, Україна отримала:

Транш МВФ на 2,1 мільярда доларів;

500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Я не бачу жодних причин, які б вплинули на стабільність національної валюти,

– сказав міністр.

Марченко також додав що очікують 350 мільйонів доларів від Світового банку. Але як раніше зазначив у коментарі 24 каналу фінансист Василь Матій, ці кошти поки не надали через нестабільність ситуації щодо НБУ.

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Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. Станом на 18 липня курс гривні щодо долара НБУ – 27,27.