Літо, яке зазвичай є затишшям для валютного ринку, закінчилося. Якою буде осінь для долара та якого курсу очікувати, читайте на Фінанси 24.

Що прогнозують для гривні восени 2020

Спрогнозувати курс валют для нестабільної гривні в умовах кризи – доволі складне завдання і різні аналітики дають різні цифри. Та вони сходяться на думці, що гривня таки впаде відносно долара восени.

24 канал зібрав прогнози різних експертів:

Фінансист Вадим Іосуб прогнозує в коментарі Obozrevatel, що вже в перший тиждень осені гривня знеціниться з 27,4 за долар до 27,6.

Банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна" вважають, що до кінця вересня 2020 року гривня може ослабнути максимум до 28,2 за долар. Якщо ринок буде стабільним та не буде нових форс-мажорів, то гривня не перевищить 28 за долар.

Експерти консенсус-прогнозу від Мінекономіки сходяться на думці, що до кінця року гривня буде на рівні 28,2.

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Що відбувалося із гривнею у 2020

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала. Станом на 31 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,47.