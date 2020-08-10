Гривня "заспокоїлася" після відставки голови Нацбанку та заяв Зеленського та інших щодо необхідної девальвації валюти. Яким буде курс гривні щодо долара до 15 серпня, читайте на Фінанси 24.

Гривня таки не перетнула позначки 28 минулого тижня, а навіть наблизилася до 27,5. Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 10-14 серпня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 7 серпня у банках за курсом 27,35-27,97 щодо долара. В обмінниках фінкомпаній за курсом 27,40-27,90. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 27,5-27,9.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала. Станом на 10 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,64.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Що впливає на гривню

Карантин

Якщо у липні на курс впливали переважно політичні фактори – відставка Смолія, голови Нацбанку, та заяви Зеленського та інших політиків про необхідну девальвацію гривні. То тепер до керма повернулися економічні фактори. Даються взнаки наслідки карантину: через слабку бізнес-діяльність попит на долар низький. До того ж, пропозиція валюти на ринку доволі висока завдяки аграріям та металургам.

Інвестори йдуть

Через нестабільність валюти інвестори поступово виходять з ОВДП. Проте це відбувається у відносно малих масштабах, тож не чинить сильного тиску на українську валюту.

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Інтервенції Нацбанку

Нацбанк минулого тижня викупив 40 мільйонів доларів. Це одна з найслабших інтервенцій викупу з боку регулятора цього року, що свідчить про низьку активність торгів на міжбанку.