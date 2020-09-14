Курс української гривні ще дещо знизився і все сильніше наближається до психологічної позначки 28 гривень за долар, торгуючись на рівні 27,95.

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 14-18 вересня, розбирався 24 канал.

Цікаво Як долар став світовою резервною валютою: цікаві факти

Яким буде курс гривні цього тижня

Аналітики Forex Club в коментарі 24 каналу прогнозують, що цього тижня гривня ще більше здешевшає та, ймовірно, проб'є психологічну позначку у 28 гривень за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. Станом на 14 вересня курс гривні щодо долара НБУ – 27,90.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29 гривень за долар, повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.

Що впливає на гривню

Бізнес все ще пасивний

Бізнес так і не повернувся до докарантинних обсягів діяльності. Через це він не так активно викуповує валюту. Банкіри очікують, що восени все ж бізнес пожвавиться і це негативно вплине на гривню в короткостроковій перспективі.

Друга хвиля коронавірусу

За більшістю прогнозів друга хвиля пандемії повинна початися в Україні саме цієї осені. Через це Україна знову може ввести жорсткі обмеження, але такого падіння як було весною під час першого локдауну вже не буде.

МВФ мовчить

Раніше очікували, що восени МВФ надасть Україні другий транш в рамках програми stand-by на 700 мільйонів доларів. У вересні програму повинні були переглядати, але поки новин немає, що негативно впливає на гривню.

Важливо Гривня по 27 чи 30: чого чекати від курсу долара цієї осені

НБУ не проти девальвації

Минулого тижня НБУ купив на міжбанку 22,5 мільйона доларів, що є низьким показником. Останнім часом НБУ втручається на ринок навіть тоді, коли у гривні є шанс зміцнитися.

Економічні показники

Міжнародне рейтингове агентство S&P підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

Агентство очікує, що ВВП країни знизиться на 6% у 2020 році й виросте на 4% – у 2021 році. Крім того, S&P прогнозує зростання економіки України у 2022-2023 роках на 3% щорічно.

S&P відзначає, що може розглянути можливість підвищення рейтингів України в наступному році, якщо вважатиме, що консолідація державних фінансів буде відбувається швидше, ніж зараз прогнозується.