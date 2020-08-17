Гривня росте, незважаючи на проблеми в економіці. Яким буде курс гривні щодо долара до 21 серпня, читайте на Фінанси 24.

Гривня продовжує зміцнювати свої позиції щодо долара і навіть опустилася позначки нижче 27,5. Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 17-21 серпня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 22 серпня у банках за курсом 27,15-27,70 щодо долара. В обмінниках фінкомпаній за курсом 27,15-27,60. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 27,3-27,6.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала. Станом на 17 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,34.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

Що впливає на гривню

Аграрії

Агроекспортери продовжують активно продавати валюту на ринок, яку отримали як виручку від експортованого товару. Такі дії з боку аграріїв продовжаться ще принаймні до кінця серпня чи половини вересня. Цей фактор позитивно впливає на міцність гривні.

Карантин

Якщо у липні на курс впливали переважно політичні фактори – відставка Смолія, голови Нацбанку, та заяви Зеленського та інших політиків про необхідну девальвацію гривні. То тепер до керма повернулися економічні фактори. Даються взнаки наслідки карантину: через слабку бізнес-діяльність попит на долар низький. До того ж, пропозиція валюти на ринку доволі висока завдяки аграріям та металургам.

Сплата податків

До 20 числа – період сплати податків. Ті, хто мали долар, намагалися його продати поки він був все ще високим щодо гривні. Такі діяли лише сприяли тому, що гривня швидко зросла.

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Чи опуститься гривня нижче 27

Експерти, опитані Liga.net вважають, що гривня не повернеться до позначки 27, а навпаки восени варто очікувати девальвацію і гривню по 28 за долар.