Після одноденного зміцнення у п'ятницю, гривня знову повернулася до тренду падіння. Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 21-25 вересня, читайте на Фінанси 24.

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 21-25 вересня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

Аналітики Forex Club в коментарі 24 каналу прогнозують, що цього тижня гривня ще більше здешевшає та, продовжить рухатися в діапазоні 28-28,2 за долар. Експерти не виключають, що гривня може знецінитися до 28,3 чи навіть 28,5 за долар.

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,08-28,39.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29.1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. Станом на 21 вересня курс гривні щодо долара НБУ – 28,17.

Що впливає на гривню

Допомога від аграріїв

У серпні гривня зміцніла саме завдяки тому, що аграрії забезпечили значний приплив іноземної валюти на наш ринок. Проте у вересні таких надходжень не було. Незабаром розпочнуться збори врожаїв, що може знову активізувати аграріїв. Це може позитивно вплинути на гривню, але вже не в таких масштабах як це було у серпні.

Бізнес все ще пасивний

Бізнес так і не повернувся до докарантинних обсягів діяльності. Через це він не так активно викуповує валюту і радше вичікує чи буде в Україні друга хвиля пандемії чи ні.

Друга хвиля коронавірусу

За більшістю прогнозів друга хвиля пандемії повинна початися в Україні саме цієї осені. Через це Україна знову може ввести жорсткі обмеження, але такого падіння як було весною під час першого локдауну вже не буде.

За останню добу, 20 вересня, в Україні зафіксували 2 966 нових випадків, що збільшило загальну кількість до понад 178 тисяч. За кількістю хворих, Україна на 25 місці у світі.

МВФ мовчить

Раніше очікували, що восени МВФ надасть Україні другий транш в рамках програми stand-by на 1,4 мільйона доларів. У вересні програму повинні були переглядати, але поки новин немає, що негативно впливає на гривню.

Крім того, Світовий банк відклав кредит для України на 350 мільйонів доларів

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НБУ не проти девальвації

Минулими тижнями НБУ купував на міжбанку незначні суми доларів, що, за словами аналітиків, свідчило про те, що НБУ прагне плавної девальвації гривні.

Проте минулого тижня Нацбанк продав валюти на 71 мільйон доларів, щоб стримати курс.