Попри очікувану сезонну девальвацію, гривня продовжує триматися на рівні 27,5 за долар. Чого очікувати в останній тиждень літа?

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 25-29 серпня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 29 серпня у банках за курсом 27,20-27,75 щодо долара. В обмінниках фінкомпаній за курсом 27,20-27,65. Ліга.Фінанси дають схожий, але вужчий прогноз – 27,2-27,6.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала. Станом на 25 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,39.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

Що впливає на гривню

Аграрії, металурги та слабкий імпорт

Через коронакризу імпорт все ще низький. Натомість аграріїі та металурги навпаки наростили обсяги експорту. Лише за першу половину серпня експортували зерна більше, ніж за весь липень. Металурги, ціни на чию продукцію зросли на 12% на світовому ринку, теж нарощують експорт. Виручку отримують в іноземній валюті, яку вливають на ринок, що зміцнює українську гривню.

Карантин

Якщо у липні на курс впливали переважно політичні фактори – відставка Смолія, голови Нацбанку, та заяви Зеленського та інших політиків про необхідну девальвацію гривні. То тепер до керма повернулися економічні фактори. Даються взнаки наслідки карантину: через слабку бізнес-діяльність попит на долар низький. До того ж, пропозиція валюти на ринку доволі висока завдяки аграріям та металургам.

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Сезонність

Стабільно на наприкінці літа гривня падала відносно долара та євро. Все тому, що в Україні активно закуповували енергоносії: аграрії – паливо для початку посівного сезону, Нафтогаз – газ для опалювального сезону. Проте цього року, по-перше, суттєво подешевшали енергоносії, а по-друге, через теплу зиму є ще значні запаси палива. Вже є запаси на 23 мільярди кубометрів палива (потрібно 25-27 мільярдів).