У серпні гривня впевнено зміцнювалася відносно долара, але початок осені приніс звичну девальвацію. Чого чекати далі та що впливає на гривню?

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 7-11 вересня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 11 вересня у банках за курсом 27,35-28,10 щодо долара. В обмінниках фінкомпаній за курсом 27,35-28. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 27,6-27,9.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. Станом на 7 вересня курс гривні щодо долара НБУ – 27,73.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

Що впливає на гривню

Експортери притримують валюту

В кінці серпня держава відшкодувала експортерам ПДВ: виплатила експортерам великі обсяги гривні (зазвичай – більше 10 мільярдів гривень). Через це у експортерів, по-перше, не з'явилося потреби продавати власну валюту, щоб отримати гривню, а по-друге, це відшкодування стало навпаки ресурсом для експортерів купувати іноземну валюту. Тож пропозиція долара та євро на ринку впала, що й плавно знецінило гривню.

Іноземці виводять валюту

Попит на валюту на початку вересня підвищили дочірні компанії іноземних компаній в Україні, які саме на початку місяця часто купують долари під виплату дивідендів.

Яскравий приклад – Райффайзен Банк і Сіті, які сукупно планували перерахувати за кордон понад 200 мільйонів доларів. Такі дії з боку компаній можуть продовжитися і цього тижня, що чинитиме тиск на гривню.

Борги

19 серпня Мінфін виплатив 7,9 мільярда гривень по ОВДП. Одержувачами грошей були, в тому числі нерезиденти, які активно вкладалися в український держборг в 2018 і особливо 2019 роках.

Далеко не вся ця гривня пішла на валютний ринок, але через окремі дії нерезидентів попит на іноземну валюту підриває гривню.

Наступного разу значну суму Мінфін гаситиме 30 вересня – 8,2 мільярда гривень.

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НБУ не проти девальвації

Минулого тижня НБУ купив на міжбанку 11,5 мільйона доларів – абсолютний мінімум 2020 року.

Зараз – в момент, коли долар постійно зміцнюється – НБУ навпаки майже не втручається в те, що відбувається на ринку. Це означає, що Нацбанк поки влаштовує плавний рух курсу в бік "долара по 28", відзначає банків у коментарі Ліга.Фінанси.