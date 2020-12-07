Прогнози експертів та уряду про гривню по 29 чи 30 за долар не справдилися. Хоч національна валюта і девальвувала, вона залишається відносно міцною. Чого чекати від курсу цього тижня?

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 7 по 11 грудня коридор по долару в обмінниках фінкомпаній буде в межах 28,15 – 28,55 гривні, в банках 28,10 – 28,65 гривні.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,20 – 28,55.

Що впливає на гривню

Допомога від "Нафтогазу"

Минулого тижня "Нафтогаз" вийшов на ринок валют з великою пропозицією долара, що змусило й інших учасників ринку продавати валюти, допоки ціна була високою. Це суттєво зміцнило гривню.

Держбюджет-2021

Як заявив міністр фінансів Марченко, МВФ затвердив бюджет в редакції, яку підготували до другого читання. Тому для гривні важливо, щоб у Верховній Раді підтримали бюджет, адже співпраця з МВФ – це не лише транші, але й довіра інвесторів та інших міжнародних партнерів.

Облікова ставка

Цього тижня, 10 грудня, Нацбанк переглядатиме облікову ставку. Наразі вона на рекордно низькому рівні – 6% і аналітики, опитані Liga.net, вважають, що такою вона й залишиться. Будь-які несподівані дії з боку НБУ можуть сколихнути ринок валют.

Чи впаде гривня до 29 за долар

До кінця року гривня може наблизитися до курсу 29 за долар. Серед причин:

Держбюджет 2020. Поки що не вистачає грошей, щоб покрити всі заплановані на цей рік витрати. Надія уряду на успішні аукціони ОВДП.

Борг перед експортерами та кредиторами.

Бізнес-цикл. Через новорічні свята імпортери закриватимуть зовнішні контракти у 20-х числах, що давитиме на курс через посилення попиту на долар.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. МВФ прогнозує оптимістичніший сценарій для національної валюти – 27,2 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

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