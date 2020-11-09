На фоні президентських виборів у США, рішення Конституційного Суду та збільшення кількості хворих на коронавірус, долар подешевшав для українців. Чого чекати від курсу цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 9 по 13 листопада коридор по долару в обмінниках фінкомпаній буде в межах 28,00 – 28,50 гривні, в банках 27,95 – 28,60 гривні.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,05 – 28,40.

Нацбанк укріпив гривню до максимуму за останні півтора місяця. Востаннє гривня була міцнішою 18 вересня. Тоді курс становив 28,11 за долар.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень – травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.

. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня. Жовтень . Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.

. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією. Листопад. Станом на 9 листопада курс гривні до долара – 28,14.

Що впливає на гривню

Пандемія коронавірусу

В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, ліжка в лікарнях все більше заповнюються, а в лабораторіях назбируються черги на тести. Майже 470 тисяч в Україні вже захворіли на коронавірус. Щодоби додається 9 – 10 тисяч.

У Міністерстві охорони здоров'я вже ініціювали запровадження карантину вихідного дня, що обмежить роботу ТРЦ, ресторанів, фітнес-центрів тощо.

Ці події мають значення для гривні, адже через карантинні заходи, бізнес-діяльність послабилася і представники бізнесу вичікують, що ж буде далі.

Інтервенції Нацбанку

НБУ використовує золотовалютні резерви, щоб певним чином регулювати курс гривні до долара. Коли гривня падає, бо її стає забагато на ринку – НБУ втручається і її купує, даючи на ринок валюту. Коли навпаки гривня росте, бо на ринку стає забагато валюти – НБУ купує валюту.

Минулий тиждень розпочався із продажу валюти Нацбанком у розмірі 70 мільйонів доларів. А закінчився – купівлею (41 мільйона доларів), чого не було ще з вересня.

Час платити податки

У листопаді український бізнес платитиме податок на прибуток за третій квартал. Через це на ринку може посилитися попит на гривню, що в результаті її зміцнить.

До теми Індекс долара впав до дворічного мінімуму через можливу перемогу Байдена: який курс зараз

Події у США

Минулого тижня у США відбулися президентські вибори, на яких переміг представник від демократів Джо Байден. Індекс долара оновив свій дворічний мінімум, але на курс гривні це не мало сильного впливу.