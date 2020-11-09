Гривня відчутно зміцнилася: чи впаде курс долара нижче 28 цього тижня
На фоні президентських виборів у США, рішення Конституційного Суду та збільшення кількості хворих на коронавірус, долар подешевшав для українців. Чого чекати від курсу цього тижня, читайте на Фінанси 24.
Курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 9 по 13 листопада коридор по долару в обмінниках фінкомпаній буде в межах 28,00 – 28,50 гривні, в банках 27,95 – 28,60 гривні.
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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,05 – 28,40.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.
У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Березень. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.
- Квітень – травень. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Червень. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.
- Серпень. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.
- Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.
- Жовтень. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.
- Листопад. Станом на 9 листопада курс гривні до долара – 28,14.
Що впливає на гривню
Пандемія коронавірусу
В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, ліжка в лікарнях все більше заповнюються, а в лабораторіях назбируються черги на тести. Майже 470 тисяч в Україні вже захворіли на коронавірус. Щодоби додається 9 – 10 тисяч.
У Міністерстві охорони здоров'я вже ініціювали запровадження карантину вихідного дня, що обмежить роботу ТРЦ, ресторанів, фітнес-центрів тощо.
Ці події мають значення для гривні, адже через карантинні заходи, бізнес-діяльність послабилася і представники бізнесу вичікують, що ж буде далі.
Інтервенції Нацбанку
НБУ використовує золотовалютні резерви, щоб певним чином регулювати курс гривні до долара. Коли гривня падає, бо її стає забагато на ринку – НБУ втручається і її купує, даючи на ринок валюту. Коли навпаки гривня росте, бо на ринку стає забагато валюти – НБУ купує валюту.
Минулий тиждень розпочався із продажу валюти Нацбанком у розмірі 70 мільйонів доларів. А закінчився – купівлею (41 мільйона доларів), чого не було ще з вересня.
Час платити податки
У листопаді український бізнес платитиме податок на прибуток за третій квартал. Через це на ринку може посилитися попит на гривню, що в результаті її зміцнить.
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