Гривня оновила річний мінімум у понеділок, 28 вересня. Чого чекати від курсу далі та що впливатиме на гривню цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 28 вересня – 2 жовтня, розбирався 24 канал.

Актуально Курс валют на 28 вересня: гривня впала до мінімуму у 2020 щодо долара

Яким буде курс гривні цього тижня

Аналітики Forex Club в коментарі 24 каналу прогнозують, що гривня ще більше здешевшає та, продовжить рухатися в напрямку 28,4 за долар.

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,15-28,45.

26 лютого 2015 року Нацбанк встановив курс гривні щодо долара на рівні 30 гривень 1 копійка. Тож цього тижня гривня не оновить свій історичний мінімум. Але гривня з кожним тижнем все більше наближається до 5-літнього мінімуму – 28,88 гривні.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. Станом на 28 вересня курс гривні щодо долара НБУ – 28,27.

Що впливає на гривню

Переговори з МВФ

Раніше Україна очікувала другий транш від МВФ восени цього року розміром в 700 мільйонів доларів. Але через те, що перегляд програми stand-by відкладають, Україна поки не розраховує на ці гроші. Та минулого тижня з'явилися певні позитивні новини.

Від більш серйозного падіння гривню утримало повідомлення про те, що кабінет міністрів України веде переговори з МВФ щодо зменшення дефіциту держбюджету в майбутньому. Раніше стало відомо, що місія МВФ може приїхати в Україну в жовтні-листопаді,

– розповіли аналітики Forex Club.

Бізнес активізується

Бізнес так і не повернувся до докарантинних обсягів діяльності. Проте активність восени зростає і як наслідок на ринку виріс попит на іноземну валюту серед імпортерів. Це негативно впливає на курс гривні.

Важливо Курс гривні у 2021 році буде гіршим, ніж очікували, – аналітики Oxford Eсonomics

НБУ не проти девальвації

У серпні НБУ купував на міжбанку незначні суми доларів, що, за словами аналітиків, свідчило про те, що НБУ прагне плавної девальвації гривні.

Два тижні тому Нацбанк продав валюти на 71 мільйон доларів, щоб стримати курс, а минулого – 140 мільйонів доларів.

Гривня в бюджеті-2021

У проєкті бюджету-2021 закладена слабша гривня – на рівні 29,1 за долар. Це сприятиме девальваційним очікуванням.