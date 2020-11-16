У листопаді курс гривні щодо долара зміцнився та наблизився до 28 за долар. Проте цей тиждень може бути останнім перед черговою девальвацією гривні.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 9 по 13 листопада коридор по долару в обмінниках фінкомпаній буде в межах 28,05 – 28,45 гривні, в банках 28,00 – 28,55 гривні.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,98 – 28,30.

Нацбанк укріпив гривню до максимуму за останні два місяці. Востаннє гривня була міцнішою 18 вересня. Тоді курс становив 28,11 за долар.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень – травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.

. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня. Жовтень . Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.

. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією. Листопад. Станом на 16 листопада курс гривні до долара – 28,12.

Що впливає на гривню

Діра в бюджеті

Міністерство фінансів активізувалося, щоб профінансувати дефіцит бюджет-2020. Для цього потрібно позичити ще 120 мільярдів гривень.

На аукціоні з продажу гривневих ОВДП у вівторок, 10 листопада, відбулося підвищення ставок. Таким чином Мінфін показує ринку, що готовий займати дорожче. Такий сигнал здатний істотно підвищити попит на держоблігації: частина гривневого ресурсу, який учасники фінансового ринку могли б витратити на покупку валюти, ймовірно, "осяде" в ОВДП на найближчому аукціоні 17 листопада.

Час платити податки

У листопаді український бізнес платити податок на прибуток за третій квартал. Через це на ринку посилився попит на гривню, що в результаті її зміцнює.

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Чому гривня почне падати через тиждень

Опитані Liga.net фінансисти попереджають: сприятливий період для гривні може закінчиться 20 листопада. Далі на курс впливатимуть (не в кращу сторону) кілька факторів: