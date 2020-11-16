Час купувати долар: прогноз курсу гривні цього тижня
У листопаді курс гривні щодо долара зміцнився та наблизився до 28 за долар. Проте цей тиждень може бути останнім перед черговою девальвацією гривні.
Курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 9 по 13 листопада коридор по долару в обмінниках фінкомпаній буде в межах 28,05 – 28,45 гривні, в банках 28,00 – 28,55 гривні.
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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,98 – 28,30.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.
У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Березень. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.
- Квітень – травень. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Червень. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.
- Серпень. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.
- Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.
- Жовтень. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.
- Листопад. Станом на 16 листопада курс гривні до долара – 28,12.
Що впливає на гривню
Діра в бюджеті
Міністерство фінансів активізувалося, щоб профінансувати дефіцит бюджет-2020. Для цього потрібно позичити ще 120 мільярдів гривень.
На аукціоні з продажу гривневих ОВДП у вівторок, 10 листопада, відбулося підвищення ставок. Таким чином Мінфін показує ринку, що готовий займати дорожче. Такий сигнал здатний істотно підвищити попит на держоблігації: частина гривневого ресурсу, який учасники фінансового ринку могли б витратити на покупку валюти, ймовірно, "осяде" в ОВДП на найближчому аукціоні 17 листопада.
Час платити податки
У листопаді український бізнес платити податок на прибуток за третій квартал. Через це на ринку посилився попит на гривню, що в результаті її зміцнює.
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Чому гривня почне падати через тиждень
Опитані Liga.net фінансисти попереджають: сприятливий період для гривні може закінчиться 20 листопада. Далі на курс впливатимуть (не в кращу сторону) кілька факторів:
- "Податкова" підтримка вичерпається. Основні розрахунки з бюджетом бізнес закриє до 20 числа. Частина попиту на валюту відновиться;
- Відшкодування ПДВ. В кінці кожного місяця експортери отримують від податкової компенсацію за двічі сплачений податок на додану вартість (вони платять його і в Україні і за кордоном, де продають свою продукцію). Йдеться про суму близько 10 мільярдів гривень, яка потрапляє на ринок протягом декількох днів;
- Старі борги. 25 листопада Мінфіну потрібно виплатити близько 14 мільярдів гривень в рамках погашення старих ОВДП.
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