Попри незначне зміцнення гривні на початку минулого тижня, національна валюта знову падає. Яким буде курс гривні до долара цього тижня, 19-23 жовтня та що впливає на курс, читайте на Фінанси 24.

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 19-23 жовтня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 19 по 23 жовтня коридор по долару в обмінниках фінкомпаній в межах 28,10-28,55 гривні, в банках 28,05-28,60 гривні.

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,20-28,50.

26 лютого 2015 року Нацбанк встановив курс гривні щодо долара на рівні 30 гривень 1 копійка. Тож цього тижня гривня не оновить свій історичний мінімум. Але гривня з кожним тижнем все більше наближається до 5-літнього мінімуму – 28,88 гривні.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.

. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня. Жовтень. Станом на 19 жовтня курс гривні щодо долара НБУ – 28,36.

Що впливає на гривню

Пандемія коронавірусу

В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, ліжка в лікарнях все більше заповнюються, а в лабораторіях назбируються черги на тести. Понад 300 тисяч в Україні вже захворіли на коронавірус. Щодоби додається 5-6 тисяч.

В Офісі Президента повідомили, що якшо ситуація погіршуватиметься, то в Україні доведеться знову ввести жорсткий карантин.

Ці події мають значення для гривні, адже через можливі карантинні заходи, бізнес-діяльність послабилася і представники бізнесу стали менш активно купувати валюту, вичікуючи, що ж буде далі. Через це тиск на гривню зменшився.

МВФ насторожують події в НБУ

У перший тиждень жовтня Рада НБУ виголосила догану Катерині Рожкової й Дмитру Сологубу – останнім з команди попередника Якова Смолія, який подав у відставку нібито через політичний тиск.

МВФ це не сподобалося та він натякнув, що ситуація у Нацбанку погіршилася (йдеться про нове правління). Крім того, МВФ турбує проєкт бюджету-2021 та антикорупційна реформа.

Минулого тижня йшлося про те, чи звільнять їх із посад в НБУ, що розхвилювало ринок. Та відставки таки не відбулося.

Імпортери готуються до чорної п'ятниці і Нового року

Українські імпортери починають масово скуповувати валюту, щоб мати чим заплатити за товар з-за кордону. Так вони готуються до Чорної п'ятниці та прийдешніх свят.

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Аграрії

Саме на аграріїв покладали надії у зміцненні гривні, оскільки ті, продавши врожай за кордон, вливають велику суму іноземної валюти на український ринок. Проте через слабкий врожай та пандемію експорт на 14% нижчий, ніж минулого року.