Долар різко росте: чого чекати від курсу валют напередодні виборів
Попри незначне зміцнення гривні на початку минулого тижня, національна валюта знову падає. Яким буде курс гривні до долара цього тижня, 19-23 жовтня та що впливає на курс, читайте на Фінанси 24.
Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 19-23 жовтня, розбирався 24 канал.
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Яким буде курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 19 по 23 жовтня коридор по долару в обмінниках фінкомпаній в межах 28,10-28,55 гривні, в банках 28,05-28,60 гривні.
Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,20-28,50.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.
У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Березень. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.
- Квітень-травень. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Червень. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.
- Серпень. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.
- Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.
- Жовтень. Станом на 19 жовтня курс гривні щодо долара НБУ – 28,36.
Що впливає на гривню
Пандемія коронавірусу
В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, ліжка в лікарнях все більше заповнюються, а в лабораторіях назбируються черги на тести. Понад 300 тисяч в Україні вже захворіли на коронавірус. Щодоби додається 5-6 тисяч.
В Офісі Президента повідомили, що якшо ситуація погіршуватиметься, то в Україні доведеться знову ввести жорсткий карантин.
Ці події мають значення для гривні, адже через можливі карантинні заходи, бізнес-діяльність послабилася і представники бізнесу стали менш активно купувати валюту, вичікуючи, що ж буде далі. Через це тиск на гривню зменшився.
МВФ насторожують події в НБУ
У перший тиждень жовтня Рада НБУ виголосила догану Катерині Рожкової й Дмитру Сологубу – останнім з команди попередника Якова Смолія, який подав у відставку нібито через політичний тиск.
МВФ це не сподобалося та він натякнув, що ситуація у Нацбанку погіршилася (йдеться про нове правління). Крім того, МВФ турбує проєкт бюджету-2021 та антикорупційна реформа.
Минулого тижня йшлося про те, чи звільнять їх із посад в НБУ, що розхвилювало ринок. Та відставки таки не відбулося.
Імпортери готуються до чорної п'ятниці і Нового року
Українські імпортери починають масово скуповувати валюту, щоб мати чим заплатити за товар з-за кордону. Так вони готуються до Чорної п'ятниці та прийдешніх свят.
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Аграрії
Саме на аграріїв покладали надії у зміцненні гривні, оскільки ті, продавши врожай за кордон, вливають велику суму іноземної валюти на український ринок. Проте через слабкий врожай та пандемію експорт на 14% нижчий, ніж минулого року.