За осінь національна валюта девальвувала майже на гривню. Як ймовірне введення локдауну вплине на курс валют та яким буде перший зимовий тиждень для гривні?

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 30 листопада по 4 грудня коридор по долару в обмінниках фінкомпаній буде в межах 28,30 – 28,65 гривні, в банках 28,25 – 28,75 гривні.

Актуально Курс валют на 30 листопада: долар дорожчає, євро наближається до 34

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,30 – 28,54.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень – травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.

. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня. Жовтень . Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.

. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією. Листопад. Станом на 30 листопада курс гривні до долара – 28,47.

Що впливає на гривню

Чорна п'ятниця і свята

Минулого тижня українці продавали більше валюти, ніж зазвичай. Експерти опитані Liga.net пов'язують це з Чорною п'ятницею, адже люди обмінювали свої доларові запаси, щоб купити одяг, техніки чи що-небудь інше. Вважають, що така тенденція збережеться й у грудні, адже попереду новорічні свята.

Старі борги

Минулого тижня і понеділок-середу Мінфін розплатився за боргом 14 мільярдами гривень. Частина з цих грошей увійшла на валютний ринок: тобто пропозиція гривні зросла, що тиснуло на курс.

Ставки виросли

З іншого боку у вівторок, 1 грудня, очікують приріст інтересу інвесторів до ОВДП, оскільки ставки дохідності збільшили. Це коштувати Україні більше грошей у майбутньому, але наразі це закриє частину "діри" в бюджеті.

Виплата дивідендів

Короткостроковий фактор, який впливатиме на курс на початку наступного місяця – покупка валюти під виплату дивідендів "дочками" іноземних компаній. Це мінус для гривні.

Цікаво Назвали нову загрозу для національних валют світу: до чого тут Facebook

Як локдаун вплине на гривню

Про потребу введення локдаун заговорили через стрімке збільшення захворювання на COVID-19 в Україні. Ймовірно його введуть у грудні. Якщо це станеться, то може відбутися сплеск падіння гривні, але потім вона зміцніє, адже бізнес-діяльність послабиться і попит на іноземну валюту впаде.

Весняної реакції гривні на локдаун, коли курс із 25 перетворився на 28, не варто очікувати, адже бізнес вже більш підготований.