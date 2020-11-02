Гривня впала до мінімуму у 2020 році. Яким буде курс гривні до долара цього тижня, 2 – 6 листопада, та що впливає на курс, читайте на Фінанси 24.

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 2 – 6 листопада, розбиралися Фінанси 24.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 2 по 6 листопада коридор по долару в обмінниках фінкомпаній в межах 28,30 – 28,70 гривні, в банках 28,10 – 28,80 гривні.

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,40 – 28,55.

26 лютого 2015 року Нацбанк встановив курс гривні щодо долара на рівні 30 гривень 1 копійка. Тож цього тижня гривня не оновить свій історичний мінімум. Але гривня з кожним тижнем все більше наближається до 5-літнього мінімуму – 28,88 гривні.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень – травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.

. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня. Жовтень . Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.

. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією. Листопад. Станом на 2 листопада курс гривні до долара – 28,45.

Що впливає на гривню

Пандемія коронавірусу

В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, ліжка в лікарнях все більше заповнюються, а в лабораторіях назбируються черги на тести. Понад 400 тисяч в Україні вже захворіли на коронавірус. Щодоби додається 6 – 7 тисяч.

В Офісі Президента повідомили, що якщо ситуація погіршуватиметься, то в Україні доведеться знову ввести жорсткий карантин.

Ці події мають значення для гривні, адже через можливі карантинні заходи, бізнес-діяльність послабилася і представники бізнесу вичікують, що ж буде далі.

Конституційний Суд і МВФ

Рішення Конституційного Суду про повноваження Нацагентства з протидії корупції хоч і не прямого впливу на курс гривню, може мати дуже негативні наслідки, що врешті обвалять гривню.

Така політична криза може серйозно відсунути отримання Україною фінансування МВФ і інших кредиторів. Це створить ще більше загроз для бюджету, який і так має значний дефіцит.

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Девальваційні очікування

Очікування ринку щодо курсу погіршуються. Згідно з оцінкою ділових очікувань бізнесу від НБУ, близько половини респондентів налаштовується на девальвацію гривні в 2021 році до 29 гривень за долар і вище. За підсумками другого кварталу такий прогноз озвучила тільки третина опитаних.