Гривня впала до дворічного мінімуму: яким буде курс долара цього тижня
Гривня впала до мінімуму у 2020 році. Яким буде курс гривні до долара цього тижня, 2 – 6 листопада, та що впливає на курс, читайте на Фінанси 24.
Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 2 – 6 листопада, розбиралися Фінанси 24.
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Яким буде курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 2 по 6 листопада коридор по долару в обмінниках фінкомпаній в межах 28,30 – 28,70 гривні, в банках 28,10 – 28,80 гривні.
Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,40 – 28,55.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.
У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Березень. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.
- Квітень – травень. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Червень. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.
- Серпень. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.
- Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.
- Жовтень. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.
- Листопад. Станом на 2 листопада курс гривні до долара – 28,45.
Що впливає на гривню
Пандемія коронавірусу
В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19, ліжка в лікарнях все більше заповнюються, а в лабораторіях назбируються черги на тести. Понад 400 тисяч в Україні вже захворіли на коронавірус. Щодоби додається 6 – 7 тисяч.
В Офісі Президента повідомили, що якщо ситуація погіршуватиметься, то в Україні доведеться знову ввести жорсткий карантин.
Ці події мають значення для гривні, адже через можливі карантинні заходи, бізнес-діяльність послабилася і представники бізнесу вичікують, що ж буде далі.
Конституційний Суд і МВФ
Рішення Конституційного Суду про повноваження Нацагентства з протидії корупції хоч і не прямого впливу на курс гривню, може мати дуже негативні наслідки, що врешті обвалять гривню.
Така політична криза може серйозно відсунути отримання Україною фінансування МВФ і інших кредиторів. Це створить ще більше загроз для бюджету, який і так має значний дефіцит.
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Девальваційні очікування
Очікування ринку щодо курсу погіршуються. Згідно з оцінкою ділових очікувань бізнесу від НБУ, близько половини респондентів налаштовується на девальвацію гривні в 2021 році до 29 гривень за долар і вище. За підсумками другого кварталу такий прогноз озвучила тільки третина опитаних.
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