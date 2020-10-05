Гривня плавно падає вже другий місяць поспіль. Яким буде курс гривні до долара цього тижня, 5-9 жовтня та що впливає на курс, читайте на Фінанси 24.

Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 5-9 жовтня, розбирався 24 канал.

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Яким буде курс гривні цього тижня

Аналітики Forex Club в коментарі 24 каналу прогнозують, що гривня найближчим часом буде відносно стабільною в межах 28,30-28,40 за долар.

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 28,20-28,50.

26 лютого 2015 року Нацбанк встановив курс гривні щодо долара на рівні 30 гривень 1 копійка. Тож цього тижня гривня не оновить свій історичний мінімум. Але гривня з кожним тижнем все більше наближається до 5-літнього мінімуму – 28,88 гривні.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.

У держбюджет-2021 поки планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.

. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня. Жовтень. Станом на 5 жовтня курс гривні щодо долара НБУ – 28,34.

Що впливає на гривню

Погашення облігацій

Минулого тижня Мінфін виплатив 8,2 мільярда гривень в рамках погашення ОВДП. Через це на валютному ринку був додатковий попит на валюту з боку іноземних інвесторів, що знецінило гривню.

Також дочірні компанії іноземних компаній купують зараз валюту, щоб виплатити дивіденди.

НБУ та Нафтогаз стримують гривню

НБУ продавав долар, щоб стримати курс гривні цього тижня. Нафтогаз також у великих обсягах вийшов на ринок із продажем валюти, що підтримало гривню.

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Аграрії ще не грають ролі

Коли аграрії почнуть масово продавати продукції та вливати іноземну валюту на ринок, це зміцнить гривню. Поки що цього не відбувається.