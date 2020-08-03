Українська валюта у липня була нестабільною і втратила майже 1 гривню щодо долара. Що впливало на гривню та яким буде курс цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Травень та червень були стабільними для гривні, яка трималася в діапазоні 26-27 за долар. Проте у липня через ситуацію навколо Нацбанку, а також заяв Зеленського та політиків щодо потрібної девальвації гривні, українська валюта втратила майже 1 гривню в ціні та наблизилася до позначки 28. Яким буде курс гривні щодо долара цього тижня, 3-7 серпня, розбирався 24 канал.

Корисно Як заробляти під час кризи: найвигідніші джерела пасивного доходу

Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 7 серпня у банках за курсом 27,35-27,95 щодо долара. В обмінниках фінкомпаній за курсом 27,40-27,90. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 27,6-28.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала. Станом на 3 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,67.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Що впливає на гривню

Кадрова ситуація в НБУ

На початку липня Яків Смолій подав у відставку з посади голови Нацбанку через політичний тиск, як він заявив. Це викликало занепокоєння серед інвесторів та міжнародних партнерів, які побачили у цьому посягання на незалежність НБУ. Через 2 тижні призначили нового голову – Кирила Шевченка.

Наразі занепокоєння згасло, адже Нацбанк продовжує продавати долар на ринок, щоб стабілізувати гривню та не знижує облікової ставки. А це саме те, у чому чинна влада звинувачувала попереднього голову. Проте поки зарано говорити чи продовжує Кирило Шевченко політику попередника. У правлінні залишилися ще троє із старої команди. Вже пішли Сергій Холод, Олег Чурій, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб та Роман Борисенко.

Борги перед інвесторами

Мінфін має погасити борги перед інвесторами в ОВДП. Цього тижня 13,4 мільярда гривень. Наступного – 15,8 мільярда. Це може дещо підірвати курс, адже додаткові гривні на ринку можуть обміняти на іноземну валюту, збільшивши попит на неї.

Якщо раніше погашення боргів було менш замітне внаслідок нових розміщень облігацій, то зараз ця схема не працює. Мінфіну не вдається залучати так багато інвесторів як колись.

Інтервенції Нацбанку

Цього тижня, вперше за головування Шевченка, можуть поповнити золотовалютні резерви за рахунок купівлі долара. Щоправда. сума незначна – 38 мільйонів доларів, тож значного впливу на курс не буде.