Гривня щодо долара трималася вже два місяці попри пандемію та карантинні заходи. Проте відставка Смолія спричинила занепокоєння на ринку та гривня впала. Яким буде курс валют 6-10 липня та що на це впливатиме, читайте на Фінанси 24.

Вже два місяці гривня стабільно трималася у діапазоні 26-27 за долар. І вперше за довгий час пересікла позначку 27. 24 канал зібрав прогнози на 6-10 липня та розібрався що впливатиме на долар цього тижня.

Цікаво Як коронавірус вплинув на фінансове становище українців: цікаві факти

Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 3 липня у банках за курсом 26,70-27,50 щодо гривні. Такий широкий коридор дають через нестабільність гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,70-27,45. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 26,90-27,23.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. Станом на 6 липня курс гривні щодо долара НБУ – 27,17.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Зверніть увагу Мільйон за біткойн: ще один захмарний прогноз для криптовалюти

Що підірвало гривню

Відставка Смолія

Очільник Нацбанку подав у відставку через політичний тиск. Цю заяву з тривогою сприйняли на Заході українські партнери та інвестори, адже бояться, що це початок кінця незалежності Нацбанку. Такі тривоги висловили в МВФ, ЄС та G7. Найбільша інвестиційна компанія Dragon Capital заявила про припинення інвестицій в Україну. На фоні всіх цих заяв гривня почала опускатися щодо долара доволі відчутно.

Проте це падіння може бути короткочасним, якщо новий глава Нацбанку дасть зрозуміти, що незалежність цього органу нікуди не поділася.

Нафтогаз

Нафтогаз виплатив дивіденди і вже не буде активно скуповувати гривню, як робив минулого тижня.

Інтервенції Нацбанку

Тривалий час Нацбанк викуповував долар та продавав, чим збільшував свої золотовалютні резерви та опускав гривню. Через відставку Смолія довелося навпаки продаи валюти, щоб стабілізувати ринок. Якщо Нацбанк продовжить продавати долара цього тижня, це зміцнить українську валюту.

Населення відреагувало мляво

Коли почалася пандемія та карантин, населення та бізнес на паніці скуповувало валюту, чим підірвало гривню за один місяць на 3,5 позначки. Цього разу населення так не відреагувало на відставку Смолія. Частково через те, що у населення вже немає тих заощаджень, які вони можуть міняти на долари. А частково через нерозуміння важливості відставки Смолія.