Попит на нафту зростає. Аналітики Bank of America спрогнозували як зросте ціна на нафту Brent та WTI у 2020-2022 роках.

Bank of America Global Research змінив прогноз цін на нафту у 2020-2021 роках. Ціни будуть відновлюватися швидше, ніж очікувалось, передає Reuters. Це відбудеться на тлі відновлення попиту після того як коронавірус спричинив обмежувальні заходи, скорочення пропозиції країнами ОПЕК + і зниження капітальних затрат виробниками.

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Якою буде ціна нафти: прогнози

Brent

Bank of America очікує, що нафта марки Brent в 2020 році буде коштувати в середньому 43,7 долара за барель у порівнянні з попереднім прогнозом в 37 доларів за барель. Також банк покращив прогнози на 2021 і 2022 роки до 50 доларів і 55 доларів за барель відповідно.

WTI

Новий прогноз для WTI складає 39,70 долара за барель у 2020 році проти попередніх 32 доларів за барель. У 2021 ціна зросте до 47 доларів в середньому, а у 2022 – до 50 доларів за барель.

Як зміниться попит

Ми вважаємо, що в наступному році попит на транспортні послуги може відновитися більш швидкими темпами, ніж ми очікували. Ми також вважаємо, що ОПЕК+, швидше за все, буде утримувати більший обсяг пропозиції, ніж ми очікували три місяці тому,

– йдеться в повідомленні банку.

Дефіцит нафти на світовому ринку складе 2,5 мільйона барелів на добу в другій половині 2020 року і 1,7 мільйона ​​барелів на добу в 2021 році, вважають аналітики BofA.

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Обвал цін на нафту: коротко

З початку пандемії ринок нафти різко обвалився. У березні нафта одразу на відкритті торгів обвалилася на 30%, а у квітні ф’ючерси на нафту WTI вперше в історії зайшли у мінус.

Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти і відтак ціни потроху ростуть. На час написання новини ціна Brent піднялася до 42,82 долара, а WTI – до 40,45 долара за барель.