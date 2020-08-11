Ціна золото впевнено росте, побивши історичний рекорд в 2 тисячі доларів. Аналітики вважають, що золото й далі ростиме в ціні, якщо 2 події цьому не завадять. Про що йдеться, читайте на Фінанси 24.

Ціни на золото можуть перевищити 4 тисячі доларів за унцію протягом наступних трьох років, але такі фактори, як розповсюдження вакцини від коронавірусу або вибори в листопаді в США, можуть змінити напрямок руху цін на золото, вважають аналітики, опитані CNBC.

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Що відбувається з золотом зараз

Цього року ціни на золото досягли рекордно високих показників, яких не спостерігали з вересня 2011 року. Інвестори вкладають у золото як у безпечний актив, оскільки пандемія не зникає. Минулого тижня ціни на золото вперше подорожчали до понад 2000 доларів за унцію.

Прогнози щодо золота

Френк Холмс, генеральний директор інвестиційної фірми Global Investors США, вважає, що є всі шанси, що золото подорожчає до 4 тисяч доларів протягом наступних трьох років.

Аналітик звернув увагу на ті трильйони доларів, які друкує США та інші країни.

Ми не бачили ще, щоб центральні банки друкували гроші під нульвою процентною ставкою в таких масштабах. За нульових процентних ставок золото стає дуже-дуже привабливим активом,

– сказав Холмс.

Юнг-ю Ма, головний стратег із інвестицій в BMO Wealth Management, США, погодився, що існує багато факторів, що підтримують ціни на золото. Проте він вказав на дві великі події, які можуть змінити напрямок цін.

Перша – це, звичайно, розробка вакцини, а друга – вибори. Ми думаємо, що вакцина може потенційно змінити деякі позитивні фактори, які працюють зараз на користь золота,

– сказав він.

Залежно від того, як пройдуть вибори в США, аналітики заявляють, що ціни на золото можуть відповідно реагувати.

За даними нью-йоркської дослідницької групи Third Bridge Group, ціни на золото можуть впасти нижче позначки 1 600 доларів після виборів, перш ніж знову зрости в наступному році.

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Однак вибори не обов'язково означатимуть падіння цін на золото. До прикладу на президентських виборах 2016 року після несподіваної перемоги Трампа над демократкою Хілларі Клінтон інвестори "втекли" до золота, що підняло ціни майже на 5%.