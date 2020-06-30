Нафта по 35 доларів та падіння світового ВВП: новий прогноз на 2020 від Fitch
Середня ціна нафти у 2020 буде найнижчою за період 2018-2022 роки. ВВП у світі впаде на 4,6%.
Нафта у 2020
Рейтингової агентство Fitch прогнозує середню ціну нафти в 2020 році на рівні 35 доларів за барель. Про це йдеться в доповіді агентства Global Economic Outlook, передає Ліга.нет.
Важливо Що рятує українську економіку від занепаду: у Нацбанку назвали один із головних факторів
Це найнижча середня ціна за період 2018-2022 роки, зазначено в доповіді. Fitch прогнозує, що нафта подорожчає до 45 доларів за барель у 2021 році і до 53 доларів у 2022 році.
Світова ВВП у 2020
Падіння глобального ВВП, впевнені в Fitch, складе 4,6% за результатами поточного року. Падіння економки в США очікується на рівні 5,6%, єврозони – 8%, ринків, що розвиваються – 6,3% в 2020 році.
У наступному році глобальна економіка повернеться до зростання: плюс 4%. Але цього буде недостатньо, щоб вийти на докороновірусний рівень. Повне відновлення світової економіки після пандемії COVID-19 варто очікувати не раніше кінця 2022 року, впевнені в Fitch.
Що відомо про інші прогнози Fitch
У квітні Fitch спрогнозувало падіння ВВП України на 6,5% у 2020 році.
Того ж місяця рейтингове агенство попередило про глобальну рецесію безпрецедентної глибини.
Цікаво Українці проти: як змінилося ставлення до МВФ після першого траншу
Альтернтивний прогноз від МВФ
24 червня 2020 року МВФ спрогнозував падіння глобального ВВП на рівні 4,9% по закінченню року. Це на 0,3% більше падіння, ніж прогнозі Fitch.